Тымчук: на оккупированном Донбассе – проблемы с пенсиями и "эпидемия" фальшивых рублей

На временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается низкий уровень пенсионного обеспечения, а в оккупированных районах Луганской области распространяют фальшивые рубли. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В "ДНР" наблюдается низкий уровень пенсионного обеспечения жителей "республики" (не считая пенсий, получаемых от Украины). В частности, средств, выделенных по соответствующей статье из общей финансовой "помощи" из РФ в 2016 году, хватило для выплаты на 679 тыс. пенсионеров средней пенсии в 3 263 руб на человека в месяц", - сообщает он.

Тымчук добавил, что в связи с этим главарь "ДНР" Александр Захарченко дал указание руководству "министерства труда и социальной политики ДНР" "повысить качество предоставления гуманитарной и социальной помощи, прежде всего пострадавшим в результате военных действий", а также "внедрить социальное страхование".

По словам депутата, недостаток средств на зарплаты заставляет главарей "ДНР" "перераспределять" идущие из РФ средства на свое усмотрение. Так, "министерство экономики ДНР" изменило целевое назначение средств, выделенных "на развитие ДНР" в октябре-декабре 2016 года, и направило их на выплаты заработной платы работникам "бюджетной сферы". Такое "перераспределение" вызвало крайне негативную реакцию у российских "кураторов" из администрации президента РФ, отметил Тымчук.

Кроме того, по его информации, известие о "готовящемся блокировании оккупированных территорий ветеранами добровольческих формирований АТО" вызвало серьезный резонанс среди как местного населения, так и "чиновников", а также командиров боевиков, имеющих отношение к "организации контрабандных потоков с неоккупированной территории Украины".

"Местное население озабочено возможными затруднениями в получении пенсий и социальных выплат от Украины, а также проблемами в поездках для закупок товаров за линией разграничения. "Чиновники" и мелкий и средний бизнес в "ДНР", которые в значительной степени зависят от контрабанды, информацию об инициативе ветеранов АТО встретили крайне негативно. И наоборот, одобряют эту инициативу "чиновники" и бизнесмены (в основном – представители "ЛНР"), которые имеют отношение к контрабандным потокам в ОРДЛО из России", - говорится в сообщении.

Также Тымчук отметил, что руководство "МГБ ЛНР" доложило главарям "ЛНР" о начавшейся на оккупированных территориях Луганской области "эпидемии" распространения фальшивых российских рублей. В частности, фальшивые рубли в большом количестве обнаружены в обороте в Луганске, Перевальске, Алчевске и Лутугино. В докладе отмечается, что распространяются купюры различных номиналов, при этом купюры мелкого номинала исполнены более профессионально и качественно, нежели крупные.

"Также отмечается, что в южных районах (Свердловск, Ровеньки, Антрацит) фальшивые денежные знаки в обороте практически не обнаружены или выявлены в незначительных количествах", - сообщил депутат.

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