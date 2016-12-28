Официальный курс валют и банковских металлов на 28 декабря

Официальный курс валют на 28 декабря, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подорожали.
Нацбанк Украины установил на 28 декабря 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2665.0670 грн за 100 долларов, 2783.6625 грн за 100 евро, 4.3791 грн за 10 российских рублей.
С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.
Наличный курс валют на 28 декабря, по данным Finance.ua.
Покупка: 26.42 грн за 1 доллар, 27.44 грн за 1 евро, 4.1 грн за 10 российских рублей.
Продажа: 27.17 грн за 1 доллар, 28.45 грн за 1 евро, 4.4 грн за 10 российских рублей.
Официальный курс банковских металлов на 28 декабря, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подорожали.
Нацбанк Украины установил на 28 декабря такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 301419.08 грн, серебро – 4194.82 грн, платина – 241188.56 грн, палладий – 174295.38 грн.
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