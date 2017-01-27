У Кличко предлагают киевлянам 5-летнюю рассрочку на коммуналку

Киевский городской Центр коммунального сервиса предлагает жителям столицы рассрочку долгов за жилищно-коммунальные услуги сроком на 5 лет, сообщается на портале учреждения.
"Все должники, которые еще не рассрочили (реструктуризировали) свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги, получат возможность с 1 февраля по 31 марта заключить договор рассрочки долга на особо выгодных условиях, а именно сроком до 60 месяцев, без уплаты первого взноса", - говорится в сообщении.
Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в ЖЭО. К заявлению необходимо приложить копию паспорта владельца/совладельца, копию идентификационного кода и копию правоустанавливающих документов на квартиру.
Заявление на заключение договора рассрочки задолженности может быть представлено в бумажном виде путем вложения его в ящики, которые размещены в каждом сервисном центре, или в электронном виде через сайт ЦКС или через Google forms.
В ЦКС отметили, что заключение договора рассрочки долга позволит избежать начисления штрафных санкций, ареста имущества и его принудительной реализации, ограничения выезда за пределы Украины и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.
Как сообщалось, 20 января министр социальной политики Андрей Рева обещал разобраться с огромными суммами в киевских платежках.
Напомним, в ноябре вице-премьер Владимир Кистион уверял киевлян, что платежки за тепло с чрезмерной высокими суммами оказались результатом ошибки и будут перерассчитаны.
В свою очередь компания "Киевэнерго" (принадлежит Ринату Ахметову) проблему с резким скачком стоимости отопления объясняла отсутствием у многих абонентов счетчиков на тепло.
Кроме того, с началом нового 2017 года ситуация с оплатой жителями Киева за жилищно-коммунальные услуги значительно усложнилась за счет того, что Укрпошта прекратила принимать коммунальные платежи, а "Киевэнерго" конфликтует с Киевской горгосадминистрацией из-за попытки городских властей внедрить "единые платежки".
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