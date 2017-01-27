 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 27 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Украине может появиться арабский банк. В НБУ и Кабмине не против
время публикации: 27 января 2017 г., 23:02
последнее обновление: 27 января 2017 г., 23:09
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Украино-Арабский деловой совет предложил создать в Украине банк со 100% капиталом арабских бизнесменов

Украино-Арабский деловой совет предложил создать в Украине банк со 100% капиталом арабских бизнесменов. Новое финучреждение должно облегчить выход на рынок Украины многих компаний с Ближнего Востока, которые готовы инвестировать в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность.

Об этом заявил президент Украино-Арабского делового совета шейх Эмад Абу Алруб, сообщает UBR.

"Мы хотим создать в Украине арабский банк, который облегчит выход на рынок многих компаний с Ближнего Востока. Представители Национального банка и Кабинета министров поддерживают нашу идею. Сейчас мы занимаемся налаживанием контактов между украинскими и арабскими деловыми кругами", - заявил президент Украино-Арабского делового совета.

При этом стратегической задачей организации является привлечение в Украину инвестиций на общую сумму в 100 млрд долларов. По словам президента Украино-Арабского делового совета, арабские компании готовы инвестировать в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность Украины.

"Однако в Украине стоит принять законы, которые бы защищали иностранные инвестиции, боролись с коррупцией в судебной ветви власти и упростили визовый режим для представителей деловых кругов", - отметил шейх Эмад Абу Алруб.

Вице-президент Украино-Арабского делового совета Олег Березюк призвал арабских предпринимателей оперативно информировать обо всех случаях коррупции со стороны правоохранительных органов и местной власти, которые будут протоколироваться и сразу направляться на рассмотрение первых лиц Украины. Кроме того, Украино-Арабский деловой совет готов способствовать привлечению иностранных инвестиций в Украину, помогая разрабатывать соответствующие нормативно-законодательные акты.

Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил продать активы 42 неплатежеспособных банков на общую сумму 1,65 млрд грн.

facebook

Cсылки по теме:

Японская Fujikura построит в Украине ещё четыре завода, заявил Гройсман
// NEWSru.ua // Экономика // 30 сентября 2016 г.

Порошенко призвал иностранных инвесторов вкладываться в Украину "именно сейчас"
// NEWSru.ua // Экономика // 18 августа 2016 г.

Порошенко убеждает бизнес Малайзии инвестировать в Украину: гни бамбук, пока он росток
// NEWSru.ua // Экономика // 4 августа 2016 г.

В Минэкономики объяснили падение экспорта в ЕС
// NEWSru.ua // Экономика // 1 февраля 2016 г.

Яресько заверила, что Украина скоро выберется из кризиса
// NEWSru.ua // Экономика // 28 января 2016 г.

Абромавичус ждёт в 2016 году прихода в Украину 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций
// NEWSru.ua // Экономика // 9 декабря 2015 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 28 января 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017