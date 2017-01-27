В Украине может появиться арабский банк. В НБУ и Кабмине не против

Украино-Арабский деловой совет предложил создать в Украине банк со 100% капиталом арабских бизнесменов. Новое финучреждение должно облегчить выход на рынок Украины многих компаний с Ближнего Востока, которые готовы инвестировать в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность.

Об этом заявил президент Украино-Арабского делового совета шейх Эмад Абу Алруб, сообщает UBR.

"Мы хотим создать в Украине арабский банк, который облегчит выход на рынок многих компаний с Ближнего Востока. Представители Национального банка и Кабинета министров поддерживают нашу идею. Сейчас мы занимаемся налаживанием контактов между украинскими и арабскими деловыми кругами", - заявил президент Украино-Арабского делового совета.

При этом стратегической задачей организации является привлечение в Украину инвестиций на общую сумму в 100 млрд долларов. По словам президента Украино-Арабского делового совета, арабские компании готовы инвестировать в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность Украины.

"Однако в Украине стоит принять законы, которые бы защищали иностранные инвестиции, боролись с коррупцией в судебной ветви власти и упростили визовый режим для представителей деловых кругов", - отметил шейх Эмад Абу Алруб.

Вице-президент Украино-Арабского делового совета Олег Березюк призвал арабских предпринимателей оперативно информировать обо всех случаях коррупции со стороны правоохранительных органов и местной власти, которые будут протоколироваться и сразу направляться на рассмотрение первых лиц Украины. Кроме того, Украино-Арабский деловой совет готов способствовать привлечению иностранных инвестиций в Украину, помогая разрабатывать соответствующие нормативно-законодательные акты.

Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил продать активы 42 неплатежеспособных банков на общую сумму 1,65 млрд грн.

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