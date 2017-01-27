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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 27 января 2017 г.
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Порошенко выступил за увеличение экспорта оружия украинского производства
время публикации: 20:19
последнее обновление: 20:19
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Президент Украины Петр Порошенко отметил необходимость увеличения экспорта украинского оружия и разработки программы обновления производственного фонда оборонных предприятий Украины.

"Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства. Подчеркиваю, что мы не распродаем, в отличие от некоторых (предыдущих) горе-министров обороны и тех, кто принимал соответствующие решения. Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся в Украине", - сказал Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу 27 января, сообщает пресс-служба президента Украины.

При этом президент напомнил, что отечественный оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях – 80%.

"Просьба разработать, как я поручал, программу обновления производственных фондов. Без современных производственных мощностей мы не будем иметь возможности эффективно конкурировать на мировом рынке и обеспечивать за счет внешних заказов модернизацию и разработку новейших систем вооружения. Так, как мы сейчас делаем на передовых предприятиях оборонпрома, в наших известных конструкторских бюро по ракетной отрасли, самолетостроении, бронетанковой техники", - отметил Порошенко.

По мнению президента Украины, только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки "не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины".

"И задачи мы ставим: этот показатель повышать, как источник валютных поступлений", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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