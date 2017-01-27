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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 27 января 2017 г.
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В Украине по-новому будут составлять платёжки за газ
время публикации: 09:13
последнее обновление: 10:58
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила предоставлять потребителям информацию относительно объемов потребления природного газа не только в кубометрах, но и в единицах энергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила предоставлять потребителям информацию относительно объемов потребления природного газа не только в кубометрах, но и в единицах энергии.

"Основная цель - оценить потребление голубого топлива по сравнению с другими видами энергии", - пояснила директор департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЕКУ Татьяна Рябуха, сообщает Укринформ.

Согласно постановлению, потребителям в платежных документах наряду с объемами потребленного природного газа в кубометрах будет предоставляться информация о потребленном ресурсе в единицах энергии.

"Переход рынка природного газа на расчет в энергетических единицах на данном этапе еще не предвидится. Потребитель в первую очередь получит возможность сравнить потребление газа с потреблением других энергетических ресурсов", - отметила Рябуха.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева пообещал разобраться с завышенными платежками за ЖКУ.

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