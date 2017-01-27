В 2016 году иностранные инвесторы вывели из Украины 700 миллионов долларов

Иностранные инвесторы в 2016 году вывели из Украины дивиденды на 700 млн долл. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, пишет liga.net.

"С момента, когда мы разрешили репатриацию дивидендов компаниями, было репатриировано дивидендов на 700 млн долл.", - уточнял он.

Сейчас регулятор готовит план репатриации дивидендов в 2017 году.

13 июня прошлого года Нацбанк одобрил покупку нерезидентами валюты для выплаты дивидендов за 2014-2015 годы. В июле-августе они с этой целью купили 234 млн долл.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2016 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) составил 2,6 миллиарда долларов.

В целом объем взносов на 1 октября 2016 составил 45,152 миллиарда долларов. Инвестиции поступили из 125 стран мира.

Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83,1% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Россия, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

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