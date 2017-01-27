"Фортуна-банк" признали неплатёжеспособным

26 января 2017 года правление Национального банка приняло решение "Об отнесении Публичного акционерного общества "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных". Об этом говорится в сообщении НБУ.
По результатам диагностического обследования "Фортуна-банк", проведенного в первой половине 2016 года, в июле 2016 утвержден необходимый объем докапитализации банка.
Согласно диагностического обследования все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.
"Фортуна-банк" подал в НБУ план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка.
"В течение 2016 руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, направление средств субординированного долга в основной капитал банка", - говорится в сообщении.
Однако, совершенные руководством "Фортуна-банк" и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.
Национальный банк отмечает, что 91% (2167 человека) всех вкладчиков АО "Фортуна-банк" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.
Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом.
Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн. грн.
Напомним, в декабре НБУ заявлял, что суды возобновили деятельность девяти "зомби-банков".
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