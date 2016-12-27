Украина бьёт рекорды по экспорту улиток в ЕС

За последние три года Украина нарастила объемы экспорта улиток - за первые 10 месяцев 2016 года экспортировано 347 тонн.

Как сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса, в 2013 году украинские производители экспортировали 3 тонны моллюсков, в 2014 – 58 т, в 2015 – 260 т.

"Для сравнения за 10 месяцев этого года за рубеж было поставлено лишь 51 тонна украинского сала, а баранины – 9 тонн", - говорится в сообщении.

Больше всего украинских моллюсков покупают в Румынии (25%) и Литве (75%). Хотя в прошлом году их доли были противоположные - в Румынию мы поставили 3/4 объемов, а в Литву – 1/4.

"Отечественные улитки завозятся как сырье, которое в среднем стоит в 5 раз дешевле готового продукта. Средняя цена продукции составляет 1 долл/кг. В указанных странах продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 долл/кг из Румынии и 5,5 долл/кг из Литвы. Конечными странами потребителями наших моллюсков в основном является Франция, Венгрия, Италия и Польша", - говорится в сообщении.

Право на экспорт на рынок ЕС имеют 277 украинские предприятия, среди них пять поставляют лягушачьи лапки и улиток, рассказал глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов Владимир Лапа.

"Так, сейчас 277 украинских предприятий имеют право экспортировать свою продукцию на европейский рынок, из них 97 - предприятия, которые производят пищевую продукцию, 180 - это предприятия, которые производят продукты неживотного происхождения", - сообщил Лапа.

С 97 производителей пищевых продуктов 7 - производители мяса птицы и продуктов из него, 19 - рыбы и рыбопродуктов, 2 - яиц и яйцепродуктов, 49 - меда пчелиного, 5 - лягушачьих лапок и улиток, коллагена -1, кишечного сырья - 1.

"Для многих предприятий право экспортировать на рынок ЕС - это вопрос статуса, и это серьезное преимущество на других рынках сбыта", - отметил Лапа. Ранее стало известно, что в Европейском парламенте рассматривают возможность для увеличения торговых преференций для Украины.

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