Жалобу "Газпрома" на штраф АМКУ рассмотрят 18 января

Киевский апелляционный хозсуд назначил на 18 января рассмотрение жалобы компании "Газпром" на решение суда, которым был удовлетворен иск Антимонопольного комитета Украины о взыскании с российской компании 172 млрд гривен штрафа и пени. Об этом сообщили в информационной справке суда, передает "Украинские новости".
Слушания по делу запланированы на 9:40.
Апелляция будет рассматриваться коллегией судей под председательством Каролины Тарасенко.
Как сообщалось, в январе 2016 года Комитет оштрафовал ПАО "Газпром" на 85,96 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему.
Срок выполнения решения комитета - до 4 мая 2016 года.
ПАО "Газпром" обжаловал решение Комитета, однако хозяйственный суд города Киева вернул исковое заявление без рассмотрения. Суды всех инстанций, включая Верховный суд Украины, отказали ПАО "Газпром" в удовлетворении жалобы.
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