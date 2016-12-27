Суд ЕС приостановил "вредное" решение ЕК о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL

Суд Европейского Союза приостановил решение о доступе "Газпрома" к 80% мощностей газопровода OPAL.
Об этом заявил председатель правления польской компании PGNiG, которая подала иск в суд ЕС, Петр Возняк, сообщает Onet со ссылкой на PAP.
"Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" (к OPAL) до рассмотрения этого решения Судом ЕС", – сказал президент PGNiG на пресс-конференции.
Европейская комиссия ответит на вопросы Общего суда ЕС в установленные временные рамки. Однако в ЕК убеждены, что решение предоставить такой доступ полностью соответствует требованиям Третьего энергетического пакета, сообщили собственному корреспонденту "УНИАН" в Европейской комиссии.
"Комиссия в соответствии с процедурами Общего суда Европейского Союза ответит на поставленные вопросы в свое время. Решение Комиссии было принято на основе строгих правил, процедур и сроков, в рамках действующих правил и особенностей рынка.
Комиссия уверена, что ее решение находится в полном соответствии с Третьим энергетическим пакетом (который разграничивает политику добычи, покупки и поставки газа – ред.)", - заявили в ЕК.
Вместе с тем, в Еврокомиссии отказались говорить о сути принятого судом решения.
Стоит напомнить, что в начале декабря компания PGNiG выдвинула Европейской комиссии 14 претензий за разрешение, выданное "Газпрому", на увеличение до 2033 года пропускной способности газопровода OPAL с 50 до 80%.
Кроме этого, польская PGNiG подала в Европейский суд иск против Еврокомиссии.
Напомним, в конце октября Еврокомиссия разрешила российскому газовому монополисту "Газпрому" принять участие в тендере на использование 50% дополнительных мощностей немецкого газопровода OPAL - крупнейшего немецкого газопровода, позволяющего соединить газотранспортные мощности Германии с российским газопроводом "Северный поток" и обойти Украину. В случае, если окончательное решение будет в пользу "Газпрома", это приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 миллионов долларов в год, а транзит сократится на 10-11 миллиардов кубометров топлива в год.
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