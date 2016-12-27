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NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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В украинских поездах начали выдавать бесплатные завтраки
время публикации: 07:57
последнее обновление: 08:02
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Пассажиры СВ-вагонов во внутригосударственном сообщении бесплатно получают питьевую воду без газа в пол-литровых бутылках, а пассажиры некоторых международных маршрутов - бесплатный завтрак

Пассажиры СВ-вагонов во внутригосударственном сообщении бесплатно получают питьевую воду без газа в пол-литровых бутылках, а пассажиры некоторых международных маршрутов - бесплатный завтрак. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

В частности, каждый пассажир ПАО "Укрзалізниця", который будет путешествовать по маршрутам Киев – Прага, Киев – Братислава, Киев – Будапешт и Львов – Будапешт, теперь получает бесплатный завтрак: чай или кофе на выбор с печеньем или вафлями.

Вода, которую железнодорожники выдают пассажирам, – собственного производства филиалов ПАО "Укрзалізниця" и имеет государственный сертификат соответствия, выданный Министерством экономического развития и торговли Украины.

Питьевую воду выпускают в региональном филиале "Южная железная дорога" (марки "Гребенковская" и "Миргородский родник") и региональной филиала "Одесская железная дорога" (марки "Холодок" и "Бирзульская").

Ранее сообщалось, что в украинских поездах больше не будет перьевых подушек и занавесок на окнах, будет введен европейский сервис, соответствующий гигиене и удобству.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.  

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