Мининфраструктуры одобрило повышение ж/д тарифов в 2017 году - Бальчун

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании "Укрзализныця" повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава "Укрзализныци" Войцех Балчун, передает "УНИАН".

"Тарифный комитет министерства утвердил нашу позицию по повышению тарифов на следующий год", - сказал он, не уточнив при этом, какой процент повышения в конечном итоге согласован Министерством инфраструктуры.

Как сообщалось, Мининфраструктуры согласовало проект финансового плана акционерной компании "Укрзализныця" на 2017 год, несмотря на то, что документ не соответствует критериям развития компании.

20 декабря Бальчун заявил, что цены на билеты для проезда в железнодорожном транспорте возрастут в 2017 году. "У нас нет другого выхода, поскольку не живем в вакууме. Последний пересмотр цен произошел в 2014 году",- заявил Бальчун.

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