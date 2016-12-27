РФ подключила оккупированный Крым к своей ГТС

Российская Федерация подключила оккупированный в марте 2014 года украинский Крым к своей газотранспортной системе.

Об этом во вторник 27 декабря 2016 года сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, поставки газа на оккупированный полуостров будут осуществляться по новому магистральному газопроводу Краснодарский край – Крым.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах построить в 2017 - 2018 годах две электростанции мощностью по 470 мегаватт на базе поступающего в оккупированный Крым газа.

Российское Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма незаконно завладело активами украинской компании "Чорноморнафтогаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа.

О незаконном размещении россиянами буровых платформ в украинских водах пограничники Украины сообщали неоднократно.

Cсылки по теме: