Украина выполнила домашнее задание по меморандуму с МВФ, считает Кубив

Первый вице-премьер-глава Минэкономразвития Украины Степан Кубив заявляет о выполнении Украиной всех необходимых обязательств для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF, передает "Интерфакс-Украина".

Объем международных резервов на сегодня составляет 15,7 млрд долл. – НБУ



"Украина домашнее задание по обязательствам Международного валютного фонда выполнила, которые мы обещали в подписанном меморандуме (об экономической и финансовой политике при получении третьего транша в сентябре 2016 года – ред)", – сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Отвечая на вопросы о пенсионной и земельной реформах, обязательства по которым также содержались в меморандуме, Кубив отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман и министр соцполитики Андрей Рева задекларировали технологическую карту проведения пенсионной реформы.

"Мы 25 лет говорим, но надо делать определенные непопулярные реальные шаги. Принимая бюджет 2017 года, первые шаги мы рассматриваем как старт пенсионной реформы, которые заложены в макросбалансированном бюджете, уменьшении дыры в пенсионном фонде. И будет представлена реформа на правительстве", – сказал первый вице-премьер.

В отношении внедрения в Украине рынка земли, он заявил, что по этому вопросу ведется совместная координация работы правительством, парламентским комитетом и Верховной Радой.

"(В Украине) отсутствует рынок земли, на сегодняшний день делать рынок земли ради процесса не нужно", – подчеркнул Кубив.

Кроме того, Кабинет министров опубликовал инфографику со своими главными достижениями за 2016 год. Инфографика доступна на правительственном портале.

Так, среди своих достижений украинское правительство в частности выделяет применение зоны свободной торговли, реформу системы публичных закупок, повышение минимальной заработной платы, реформу исполнительной и пенитенциарной службы, внедрение электронного декларирования, начало выдачи ID-паспортов, реформу ГСЧС, оформление брака за сутки и другие.

Как сообщалось, Международный валютный фонд 18 ноября обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы.

Кроме того, Фонд ожидает сохранения в Украине финансовой стабильности и продолжения мер, направленных на борьбу с коррупцией.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

Объем международных резервов на сегодня составляет 15,7 млрд долл. – НБУ



Объем международных резервов Украины на сегодняшний день составляет около 15,7 млрд долл., и этой суммы достаточно для проведения Национальным банком интервенций по сглаживанию валютных колебаний и выполнения обязательств правительства. Об этом говорится в комментарии регулятора относительно ситуации на валютном рынке, передает УНИАН.

"Национальный банк имеет достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний. Объем международных резервов сегодня составляет около 15,7 млрд долл. США. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - говорится в комментарии.

В частности, НБУ сообщил, что сегодня, 27 декабря 2016 года, на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов.

НБУ отметил, что, с одной стороны, предложение валюты сегодня ограничено в связи с рождественскими выходными в США и Европе.

"Обязательную продажу валютной выручки уполномоченные банки обязаны осуществить на следующий день после получения валюты. Соответственно, когда рабочий день в Украине 26 декабря совпал с выходным в США и Европе, валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что ограничило обязательную продажу валютной выручки 27 декабря", - говорится в сообщении.

Кроме того, на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на прошлой и текущей неделе. Регулятор подчеркнул, что в таких случаях, как сегодня, когда на валютном рынке доминируют временные факторы, НБУ имеет достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний.

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