Порошенко обязал всех ФОПов платить по 704 гривны в месяц независимо от доходов

Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки к налоговому кодексу, согласно котором все физические лица – предприниматели обязаны платить ЕСВ (единый социальный взнос) по 704 грн в месяц независимо от уровня доходов.

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады во вторник 27 декабря.

Согласно новым нормам, уже с 1 января 2017 года отдельные категории ФОП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Ранее предприниматель, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости.

"Действительно, 1 января вступят в силу изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", которые повлияют на правила уплаты единого социального взноса ФОПами", - рассказывала ранее юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережная. По ее словам, на сегодня и до конца года зарегистрированные ФОПы, которые не получают доходы в отчетном месяце, не обязаны уплачивать ЕСВ.

"Чтобы в новом году не платить ЕСВ "из воздуха", ФОПам без доходов нужно прекратить государственную регистрацию как физического лица-предпринимателя до 1 января 2017 года. Однако не стоит забывать, что на сегодня закон, которым вносятся такие изменения, еще не подписан президентом, а его окончательная редакция еще не опубликована", - подытожила она.

Юрист ICF Legal Service Валерия Мытюшина отмечала, что обязательство уплачивать ЕСВ независимо от наличия дохода будет представлять неудобства для некоторых категорий ФЛП (к примеру, для "спящих" предпринимателей, временно приостановивших свою деятельность). "Для ФЛП, принадлежащим к первой группе упрощенной системы налогообложения, государство установило причитающуюся к уплате сумму ЕСВ за себя в размере не менее 0,5 минимального страхового взноса, то есть 352 грн в месяц. Эти месяцы будут засчитываться в страховой стаж для начисления пенсий пропорционально уплаченному ЕСВ", - объясняет юрист.

Однако, отмечала она, новый закон содержит и позитивные новшества для бизнеса.

Cсылки по теме: