Официальный курс валют и банковских металлов на 27 декабря

Официальный курс валют на 27 декабря, установленный Национальным банком Украины. Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
Нацбанк Украины установил на 27 декабря 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2636.5578 грн за 100 долларов, 2754.1483 грн за 100 евро, 4.3287 грн за 10 российских рублей.
С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.
Наличный курс валют на 27 декабря, по данным Finance.ua.
Покупка: 26.60 грн за 1 доллар, 27.70 грн за 1 евро, 4.0 грн за 10 российских рублей.
Продажа: 27.09 грн за 1 доллар, 28.48 грн за 1 евро, 4.4 грн за 10 российских рублей.
Официальный курс банковских металлов на 27 декабря, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подорожали.
Нацбанк Украины установил на 27 декабря такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 298194.69 грн, серебро – 4149.94 грн, платина – 238608.48 грн, палладий – 172430.88 грн.
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