 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 27 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Официальный курс валют и банковских металлов на 27 декабря
время публикации: 06:38
последнее обновление: 06:38
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Официальный курс валют на 27 декабря, установленный Национальным банком Украины. Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Нацбанк Украины установил на 27 декабря 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2636.5578 грн за 100 долларов, 2754.1483 грн за 100 евро, 4.3287 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 27 декабря, по данным Finance.ua.

Покупка: 26.60 грн за 1 доллар, 27.70 грн за 1 евро, 4.0 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 27.09 грн за 1 доллар, 28.48 грн за 1 евро, 4.4 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 27 декабря, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подорожали.

Нацбанк Украины установил на 27 декабря такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 298194.69 грн, серебро – 4149.94 грн, платина – 238608.48 грн, палладий – 172430.88 грн.

facebook

Cсылки по теме:

Порошенко подписал закон о бюджете, повышение "минималки" и увеличение расходов на зарплаты шахтёрам
// NEWSru.ua // Экономика // 26 декабря 2016 г.

СМИ: братья Суркисы потеряли не менее 200 млн долларов от национализации ПриватБанка
// NEWSru.ua // Экономика // 26 декабря 2016 г.

НБУ: убытки украинских банков сократились втрое
// NEWSru.ua // Экономика // 23 декабря 2016 г.

Минфин представил новый наблюдательный совет национализированного ПриватБанка
// NEWSru.ua // Экономика // 23 декабря 2016 г.

За национализацию ПриватБанка каждый украинец заплатит по 3 тысячи, - НБУ
// NEWSru.ua // Экономика // 22 декабря 2016 г.

Гонтарева назвала сроки стабилизации ПриватБанка
// NEWSru.ua // Экономика // 21 декабря 2016 г.

Нардепы отменили 2% пенсионный сбор с обмена валюты
// NEWSru.ua // Экономика // 21 декабря 2016 г.

В Украине появится Экспортно-кредитное агентство
// NEWSru.ua // Экономика // 20 декабря 2016 г.

Нардепы приняли закон о дополнительных гарантиях вкладчикам "ПриватБанка"
// NEWSru.ua // Экономика // 20 декабря 2016 г.

НБУ и Минфин обещают клиентам ПриватБанка свободный доступ к деньгам
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.

Лагард о национализации ПриватБанка: это важный шаг для финансовой стабильности
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.

Порошенко: мы гарантируем клиентам ПриватБанка сохраннорсть вкладов. ЕБРР поддерживает национализацию банка
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.

"Приватбанк" переходит в собственность государства
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.

Нацбанк обязал обменники обзавестись кассовыми аппаратами
// NEWSru.ua // Экономика // 15 декабря 2016 г.

Заместитель Луценко обещает суд над руководителями НБУ, МЭРТ и "Нафтогаза"
// NEWSru.ua // Экономика // 15 декабря 2016 г.

НБУ продлил ограничения на кредитном и валютном рынках
// NEWSru.ua // Экономика // 14 декабря 2016 г.

НБУ готовит реформу государственных банков
// NEWSru.ua // Экономика // 13 декабря 2016 г.

SWIFT предупреждает о возрастающей угрозе кибератак на банковские системы
// NEWSru.ua // Экономика // 13 декабря 2016 г.

S&P прогнозирует транш от МВФ для Украины в первой половине 2017 года и рост экономики на уровне 1%
// NEWSru.ua // Экономика // 12 декабря 2016 г.

НБУ будет передавать свои запасы наличности на хранение банкам
// NEWSru.ua // Экономика // 12 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 07:03
 Силы АТО ответили боевикам возле Широкино
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 27 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 07:03

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016