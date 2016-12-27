Официальный курс валют и банковских металлов на 27 декабря

Официальный курс валют на 27 декабря, установленный Национальным банком Украины. Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Нацбанк Украины установил на 27 декабря 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2636.5578 грн за 100 долларов, 2754.1483 грн за 100 евро, 4.3287 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 27 декабря, по данным Finance.ua.

Покупка: 26.60 грн за 1 доллар, 27.70 грн за 1 евро, 4.0 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 27.09 грн за 1 доллар, 28.48 грн за 1 евро, 4.4 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 27 декабря, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подорожали.

Нацбанк Украины установил на 27 декабря такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 298194.69 грн, серебро – 4149.94 грн, платина – 238608.48 грн, палладий – 172430.88 грн.

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