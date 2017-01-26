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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 26 января 2017 г.
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Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы
время публикации: 10:09
последнее обновление: 10:09
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Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы

Украина стала второй в мире по урожайности пшеницы в 2015/2016 маркетинговом году (МГ). Об этом свидетельствуют данные американского департамента сельского хозяйства (USDA), сообщает Infoindustria.

В 2015/16 МГ урожай пшеницы в Украине достигла 3,8 т / га. Однако это несколько меньше, чем собирают феремери в ЕС. Там аграрии собирают по 6 т с гектара. На третьем месте - Канада с урожайностью 2,9 т/га.

Средняя урожайность пшеницы в мире составляет 3,3 т / га. По прогнозу USDA, в 2016/17 МГ этот показатель вырастет до 3,4 т/га, а в Украине - до 4,2 т/га.

Ранее сообщалось, что Индия возглавила рейтинг импортеров украинской пшеницы, закупив около 1,5 млн тонн этой зерновой. В тройку лидеров-импортеров украинской пшеницы также входят Таиланд (1,4 млн тонн) и Индонезия (1,3 млн тонн).

Напомним, урожай зерновых в Украине в 2016 году стал рекордным за период независимости – 66 млн тонн (в зачетном весе) и превысил показатель 2015 года на 5,9 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Украина - единственная страна в мире, способная удвоить аграрное производство.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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