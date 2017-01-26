"Vodafone" и "Киевстар" синхронно поднимают тарифы

Главные мобильные операторы Украины синхронно повышают тарифы, пишет "Интерфакс-Украина".
С 1 февраля в сети "Vodafone" в среднем стоимость 3G увеличится на 15 гривен в месяц. При этом оператор предлагает абонентам больше трафика. Так, цена самого дешевого тарифа – "3G Коннект 25" – возрастет с 25 до 35 гривен.
В пресс-службе оператора объяснили, что повышение цены связано с увеличением себестоимости данной услуги.
А на официальном сайте компании "Киевстар" сообщают, что с 1 февраля прекращают действовать тарифные планы "Все по 40", "Все по 70", "Все по 120", "Все по 95" и "Все по 150". Абоненты указанных тарифных планов бесплатно и автоматически будут переведены на тарифные планы "Все по 65", "Все по 90", "Все по 125", "Все по 110" и "Все по 175" соответственно.
Поэтому абонентская плата на новых тарифных планах возрастет от 5 до 25 гривен, в то же время количество интернет-трафика, звонков на других операторов и других услуг также увеличится, пообещали в компании.
Также с 12 января "Киевстар" закрывает тарифные планы "Киевстар Звонки", "Киевстар Звонки. Регион 1", "Киевстар Звонки. Регион 2", "Киевстар Звонки+" и ряд других старых тарифов на нынешнюю линейку тарифных планов "Разговоры" и "Онлайн".
Напомним, лидеры мобильного рынка Украины за последние годы несколько раз одновременно поднимали тарифы для пользователей. При этом Антимонопольный комитет подозревал их в завышенной ценовой политике.
|
Cсылки по теме:
В Украине на связь 4G смогут рассчитывать только жители центров крупных городов
// NEWSru.ua // Экономика // 17 января 2017 г.
Российские компании увеличат контроль над украинскими мобильными операторами
// NEWSru.ua // Экономика // 7 ноября 2016 г.
Мобильные звонки в Украину из-за рубежа подешевеют
// NEWSru.ua // Экономика // 30 августа 2016 г.
АМКУ рекомендовал "Киевстару" удешевить звонки абонентам фиксированной связи
// NEWSru.ua // Экономика // 2 июля 2016 г.
Насиров: "Киевстар" недоплатил 1 миллиард гривен налогов
// NEWSru.ua // Экономика // 11 марта 2016 г.
Оператор "Астелит" объявил о ребрендинге: life:) переименуют в lifecell
// NEWSru.ua // Экономика // 15 января 2016 г.
Мобильные операторы опасаются захвата оборудования на Донбассе
// NEWSru.ua // Экономика // 10 июня 2015 г.
Нардепы хотят штрафовать мобильных операторов за спам
// NEWSru.ua // Экономика // 10 декабря 2013 г.