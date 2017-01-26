"Vodafone" и "Киевстар" синхронно поднимают тарифы

Главные мобильные операторы Украины синхронно повышают тарифы, пишет "Интерфакс-Украина".

С 1 февраля в сети "Vodafone" в среднем стоимость 3G увеличится на 15 гривен в месяц. При этом оператор предлагает абонентам больше трафика. Так, цена самого дешевого тарифа – "3G Коннект 25" – возрастет с 25 до 35 гривен.

В пресс-службе оператора объяснили, что повышение цены связано с увеличением себестоимости данной услуги.

А на официальном сайте компании "Киевстар" сообщают, что с 1 февраля прекращают действовать тарифные планы "Все по 40", "Все по 70", "Все по 120", "Все по 95" и "Все по 150". Абоненты указанных тарифных планов бесплатно и автоматически будут переведены на тарифные планы "Все по 65", "Все по 90", "Все по 125", "Все по 110" и "Все по 175" соответственно.

Поэтому абонентская плата на новых тарифных планах возрастет от 5 до 25 гривен, в то же время количество интернет-трафика, звонков на других операторов и других услуг также увеличится, пообещали в компании.

Также с 12 января "Киевстар" закрывает тарифные планы "Киевстар Звонки", "Киевстар Звонки. Регион 1", "Киевстар Звонки. Регион 2", "Киевстар Звонки+" и ряд других старых тарифов на нынешнюю линейку тарифных планов "Разговоры" и "Онлайн".

Напомним, лидеры мобильного рынка Украины за последние годы несколько раз одновременно поднимали тарифы для пользователей. При этом Антимонопольный комитет подозревал их в завышенной ценовой политике.

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