В Украине подорожает вода

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.
Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании 25 января, передает "Экономическая правда".
Согласно данным регулятора, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения в 2017 году будут повышены для 54 лицензиатов.
НКРЭ разделила их на две группы: в первую группу внесены 36 лицензиатов, тарифы для которых пересматривались в течение января-августа 2016 года, во вторую - 18 компаний, тарифы для которых не пересматривались длительное время, или вообще не устанавливались регулятором.
Так, для лицензиатов первой группы тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в 2017 вырастут на 9% - с 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр.
Для компаний из второй группы тарифы вырастут в среднем на 37%, с 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр.
При этом НКРЭ предусмотрела в тарифах на 2017 год 54 лицензиатам компенсацию на возмещение разницы между фактическими затратами на уплату налогов и сборов, приобретение электроэнергии и предусмотренными в утвержденных в 2016 году тарифах в размере 98 млн гривен, в том числе 11,7 млн гривен лицензиатам, тарифы которых не пересматривались длительное время или не устанавливались комиссией вообще.
Напомним, в Украине с 1 сентября 2016 года поднялись тарифы на электрическую энергию для населения на 25-30% согласно принятому ранее плану повышения тарифов НКРЭКУ.
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