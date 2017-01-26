Нацбанк сохранил учётную ставку и повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017г до 2,8%

Национальный банк Украины (НБУ) для нивелирования инфляционных рисков и достижения целей по инфляции в 2017-2018 гг сохранил учетную ставку на уровне 14%, сообщается в пресс-релизе центробанка в четверг со ссылкой на соответствующее решение правления "О размере учетной ставки".

Гонтарева уверена в скором получении 4-го транша от МВФ по программе EFF



НБУ также повысил прогноз инфляции на 2017 год до 9,1% с 8%, прежде всего за счет роста минимальной заработной платы с начала года с 1600 до 3200 грн в месяц.

Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на производственные товары, и себестоимость продукции, так и опосредованно на инфляционные ожидания украинцев, объясняет центробанк.

В то же время регулятор ожидает инфляцию в пределах установленного ранее ориентира - 8%+/-2 процентных пункта (п.п.) в 2017 году и 6%+/-2 п.п. в 2018 году.

Нацбанк отмечает, что дезинфляционный тренд будет обеспечен за счет сдержанной монетарной и фискальной политики, а также благодаря существенному сокращению темпов роста административных тарифов.

Также Нацбанк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2017 год до 2,8% с 2,5% и снизил на 2018 год до 3% с 3,5%, говорится в сообщении НБУ в четверг.

Согласно оценкам центробанка, экономический рост в 2016 году составил 1,8%.

По мнению НБУ, на прогнозном горизонте экономика постепенно будет приближаться к своему потенциальному уровню: совокупный спрос будет продолжать сдерживать инфляцию, хотя это влияние значительно ослабнет по сравнению с предыдущими годами.

Регулятор также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2017 и 2018 гг до около 3,5 млрд долларов.

По мнению НБУ, этот дефицит будет покрываться за счёт притока капитала по финансовому счёту, и прежде всего за счёт привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов.

"Как следствие, сводное сальдо платежного баланса в 2017-2018 гг будет профицитным", – подчеркивает Нацбанк.

Регулятор ожидает рост золотовалютных резервов к концу 2017 года до 21,3 млрд долларов и к концу 2018 года до 27,1 млрд долларов, рассчитывая на получение планируемых траншей от МВФ.

"Дальнейшее увеличение резервов остаётся важным заданием для НБУ, учитывая значительные объемы платежей в 2019 году", – отмечается в сообщении.

Напомним, в 2016 году курс доллара на межбанке в начале января составлял 23,8 гривны, а к концу февраля вырос до 27 гривен. В 2015 году в начале января доллар стоил около 15,9 гривны, а к концу февраля его стоимость доходила до 30 гривен и более.

Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что падение курса гривны связано с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности.

В октябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал в нынешнем году удержать гривну на отметке 27,2 по отношению к доллару. Такой "норматив" заложен и в госбюджет.

Гонтарева уверена в скором получении 4-го транша от МВФ по программе EFF



Украина выполнила все условия для получения очередного, четвертого транша кредита по программе расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ), и для принятия решения о его выделении Кабинету министров осталось лишь доработать технические детали, сообщила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не вижу никаких предпосылок, дополнительных условий, которые не дали бы нам возможность получить следующий транш. В Кабмине еще дорабатывают технические детали, поэтому я считаю, что очень скоро подпишем меморандум, и МВФ огласит дату борда (заседания совета директоров – ред.)", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"У меня нет сомнений, что это решение будет поддержано", – подчеркнула Гонтарева.

Она затруднилась уточнить конкретную дату выделения средств, а замглавы НБУ Дмитрий Сологуб уточнил, что МВФ потребуется около двух недель на принятие решения после подписания украинской стороной меморандума об экономической и финансовой политике.

Глава НБУ также отметила, что в проекте меморандума все вопросы по ПриватБанку согласованы. "Технические вопросы не на территории Нацбанка", – указала Гонтарева.

Она отметила, что всего на 2017 год в рамках программы EFF планируется выделение Украине четырех траншей.

Накануне сообщалось, что вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, которая расписана до 3 февраля 2017 года.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ожидает следующий транш от МВФ в начале февраля.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg в Давосе заявил, что Украина рассчитывает получить транш МВФ уже в ближайшие недели, поскольку к концу 2016 года наша страна выполнила все условия предыдущего меморандума с МВФ.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что Украина продолжает переговоры с МВФ.

Как сообщалось, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров по Украине состоится в конце января. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, однако Совет директоров соберется для обсуждения программы реформ с Украиной "в ближайшие недели".

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