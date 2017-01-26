МВФ не исключает решения о транше для Украины через несколько недель

Если украинская сторона быстро решит все технические вопросы для завершения третьего обзора по программе расширенного финансирования МВФ, Исполнительный совет Фонда может провести заседание по предоставлению следующего транша уже в ближайшие недели.

Об этом заявил во время брифинга в четверг 26 января в Вашингтоне заместитель спикера МВФ Уильям Мюррей, передает "Укринформ".

"Мы находимся в тесном контакте с (украинскими) властями по нескольким незакрытыв вопросоам которые нужно решить, а именно относительно завершения работы по Меморандуму экономической и финансовой политики в контексте сроков следующих мероприятий", - отметил представитель Фонда.

В этой связи он напомнил о встрече директора-распорядителя МВФ с президентом Украины в Давосе неделю назад. Тогда Кристин Лагард отметила достижение "хорошего прогресса" украинской стороной в выполнении требований для завершения третьего пересмотра в рамках программы расширенного финансирования Фонда.

"Если предположить, что все незакрытые вопросы будут решены быстро, мы ожидаем поступления предложения по завершению нашего обзора Исполнительному совету в ближайшие недели", - заявил Мюррей.

Одновременно он отметил, что сейчас пока не может назвать конкретной даты встречи Исполнительного совета по этому вопросу.

Накануне сообщалось, что вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, которая расписана до 3 февраля 2017 года.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ожидает следующий транш от МВФ в начале февраля.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg в Давосе заявил, что Украина рассчитывает получить транш МВФ уже в ближайшие недели, поскольку к концу 2016 года наша страна выполнила все условия предыдущего меморандума с МВФ.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что Украина продолжает переговоры с МВФ.

Как сообщалось, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров по Украине состоится в конце января. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, однако Совет директоров соберется для обсуждения программы реформ с Украиной "в ближайшие недели".

Cсылки по теме: