 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 26 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Johnson & Johnson купила швейцарскую фармкомпанию Actelion за 30 млрд долларов
время публикации: 13:18
последнее обновление: 14:05
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Johnson & Johnson купила швейцарскую фармкомпанию Actelion за 30 млрд долл

Американская корпорация Johnson & Johnson покупает швейцарскую фармацевтическую компанию Actelion Pharmaceuticals Ltd. Сумма сделки составит 30 миллиардов долларов. Об этом говорится на сайте J&J.

Покупка Actelion позволит J&J, которая уже является мировым лидером в области производства товаров медицинского назначения, добавить к ассортименту продукции новую категорию лекарственных препаратов.

Акционеры Actelion получит по 280 долларов за акцию, оплата будет осуществлена в денежной форме.

Исследовательское подразделение Actelion будет выделено в независимую компанию R&D NewCo, акции которой будут размещены на бирже. Johnson & Johnson сохранит за собой 16% акций этой компании.

Actelion специализируется на выпуске препаратов, применяемых в лечении легочной гипертензии. Компания создана в 1997 году Жаном-Полем Клозелем, который сейчас занимает должность генерального директора, его супругой Мартин Клозель и группой исследователей, ранее работавших в Roche Holding AG. Самый известный препарат Actelion - траклир, который используется для лечения повышенного давления в сосудах легких.

Сделка между Johnson & Johnson и Actelion станет второй по величине в 2017 году после поглощения табачной компании R.J. Reynolds ее британским конкурентом British American Tobacco за 49,4 млрд долларов США.

facebook

Cсылки по теме:

Курс биткоина впервые за три года перевалил за 1000 долларов
// NEWSru.ua // Экономика // 3 января 2017 г.

Microsoft купила соцсеть LinkedIn за 26,2 млрд долларов
// NEWSru.ua // Экономика // 9 декабря 2016 г.

Гейтс инвестировал в унитаз будущего – без воды
// NEWSru.ua // В мире // 5 декабря 2016 г.

Российские компании увеличат контроль над украинскими мобильными операторами
// NEWSru.ua // Экономика // 7 ноября 2016 г.

Владелец "Альфа-банка" и UniCredit Group купил "Укрсоцбанк". Сделка завершена
// NEWSru.ua // Экономика // 31 октября 2016 г.

Крупнейшая покупка в истории индустрии: производитель чипов Qualcomm поглощает NXP за 47 миллиардов
// NEWSru.ua // Экономика // 28 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:44
 Заседание по делу атошника Церцвадзе перенесли
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 26 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:44

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017