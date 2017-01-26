Johnson & Johnson купила швейцарскую фармкомпанию Actelion за 30 млрд долларов

Американская корпорация Johnson & Johnson покупает швейцарскую фармацевтическую компанию Actelion Pharmaceuticals Ltd. Сумма сделки составит 30 миллиардов долларов. Об этом говорится на сайте J&J.
Покупка Actelion позволит J&J, которая уже является мировым лидером в области производства товаров медицинского назначения, добавить к ассортименту продукции новую категорию лекарственных препаратов.
Акционеры Actelion получит по 280 долларов за акцию, оплата будет осуществлена в денежной форме.
Исследовательское подразделение Actelion будет выделено в независимую компанию R&D NewCo, акции которой будут размещены на бирже. Johnson & Johnson сохранит за собой 16% акций этой компании.
Actelion специализируется на выпуске препаратов, применяемых в лечении легочной гипертензии. Компания создана в 1997 году Жаном-Полем Клозелем, который сейчас занимает должность генерального директора, его супругой Мартин Клозель и группой исследователей, ранее работавших в Roche Holding AG. Самый известный препарат Actelion - траклир, который используется для лечения повышенного давления в сосудах легких.
Сделка между Johnson & Johnson и Actelion станет второй по величине в 2017 году после поглощения табачной компании R.J. Reynolds ее британским конкурентом British American Tobacco за 49,4 млрд долларов США.
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