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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 26 января 2017 г.
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Индекс Dow Jones в США установил исторический рекорд
время публикации: 08:47
последнее обновление: 08:48
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В США индекс биржевой активности Dow Jones 25 января впервые в истории превысил показатель в 20 000 пунктов. Об этом пишет "Радио Свобода".

Это отразило энтузиазм инвесторов относительно заявлений президента США Дональда Трампа о намерениях придерживаться политики в поддержку экономического роста, дерегуляции экономики и снижения корпоративных налогов.

Немалая часть роста индекса стала таковой благодаря повышению курса акций компаний, которые, как ожидают, выиграют от объявленных планов Трампа. В первую очередь это энергетические компани, а также банки и финансовые учреждения.

В то же время столь значительный рост индекса вызвал опасения, что он зашел в этом росте необоснованно далеко.

Напомним, новый президент США уже подписал ряд экономических указов в торговой и энергетической сферах.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

Последняя новость – 08:57

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