Официальный курс валют и банковских металлов на 26 января

Официальный курс валют на 26 января, установленный Национальным банком Украины. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
Нацбанк Украины установил на 26 января 2017 года официальные курсы валют на уровне: 2720.8137 грн за 100 долларов, 2922.9702 грн за 100 евро, 4.5999 грн за 10 российских рублей.
С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.
Наличный курс валют на 26 января, по данным Finance.ua.
Покупка: 27.52 грн за 1 доллар, 29.31 грн за 1 евро, 4.3 грн за 10 российских рублей.
Продажа: 28.06 грн за 1 доллар, 30.07 грн за 1 евро, 4.7 грн за 10 российских рублей.
Официальный курс банковских металлов на 26 января, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро и палладий подешевели, платина подорожала.
Нацбанк Украины установил на 26 января такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 325137.24 грн, серебро – 4606.34 грн, платина – 268272.23 грн, палладий – 213583.88 грн.
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