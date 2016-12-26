 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

СМИ: братья Суркисы потеряли не менее 200 млн долларов от национализации "Приватбанка"
время публикации: 10:59
последнее обновление: 11:03
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Украина может столкнуться с непростыми разбирательствами в международных судах по искам братьев Григория и Игоря Суркисов и компаний Коломойского, которые уже сумели добиться ареста кипрских счетов "Привата" на 250 млн долларов

Украина может столкнуться с непростыми разбирательствами в международных судах по искам братьев Григория и Игоря Суркисов и компаний Коломойского, которые уже сумели добиться ареста кипрских счетов "Привата" на 250 млн долларов, пишет "Зеркало недели".

Так, издание отмечает, что среди пострадавших от принудительного списания депозитов в ходе национализации "Приватбанка" оказались братья Суркисы, сумма потерь которых в результате данной операции может достигать 300 млн долларов.

Ранее новый глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что в процессе национализации учреждения его еврооблигации по какой-то причине попали в перечень финансовых инструментов, переведенных в капитал.

"Еврооблигации почему-то попали в перечень тех финансовых инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение Национального банка, и поэтому я думаю, мы вместе с Нацбанком и будем пробовать или найти общий язык с держателями еврооблигаций, если нет, то будем в судебном порядке доказывать правоту",- говорил Шлапак.

22 декабря уставный капитал "Приватбанка" увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.

Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.

Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации "Приватбанка" сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.

Напомним, что на заседании 18 декабря, Кабинет министров поддержал предложение Национального банка Украины (НБУ) и Совета финансовой стабильности о переходе 100% "Приватбанка" в собственность государства.

facebook

Cсылки по теме:

Минфин представил новый наблюдательный совет национализированного ПриватБанка
// NEWSru.ua // Экономика // 23 декабря 2016 г.

За национализацию ПриватБанка каждый украинец заплатит по 3 тысячи, - НБУ
// NEWSru.ua // Экономика // 22 декабря 2016 г.

Минфин приобрёл 100% акций ПриватБанка
// NEWSru.ua // Экономика // 22 декабря 2016 г.

Шлапак: "ПриватБанк" уже стабилизирован, платежи - без ограничений
// NEWSru.ua // Экономика // 21 декабря 2016 г.

Гонтарева назвала сроки стабилизации ПриватБанка
// NEWSru.ua // Экономика // 21 декабря 2016 г.

Нардепы приняли закон о дополнительных гарантиях вкладчикам "ПриватБанка"
// NEWSru.ua // Экономика // 20 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:29
 InoPressa. Крушение самолета Минобороны РФ по пути в Сирию
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 12:29

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016