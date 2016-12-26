СМИ: братья Суркисы потеряли не менее 200 млн долларов от национализации "Приватбанка"

Украина может столкнуться с непростыми разбирательствами в международных судах по искам братьев Григория и Игоря Суркисов и компаний Коломойского, которые уже сумели добиться ареста кипрских счетов "Привата" на 250 млн долларов, пишет "Зеркало недели".

Так, издание отмечает, что среди пострадавших от принудительного списания депозитов в ходе национализации "Приватбанка" оказались братья Суркисы, сумма потерь которых в результате данной операции может достигать 300 млн долларов.

Ранее новый глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что в процессе национализации учреждения его еврооблигации по какой-то причине попали в перечень финансовых инструментов, переведенных в капитал.

"Еврооблигации почему-то попали в перечень тех финансовых инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение Национального банка, и поэтому я думаю, мы вместе с Нацбанком и будем пробовать или найти общий язык с держателями еврооблигаций, если нет, то будем в судебном порядке доказывать правоту",- говорил Шлапак.

22 декабря уставный капитал "Приватбанка" увеличен на 29,438 млрд грн, - до 50,694 млрд грн.

Проспект эмиссии зарегистрирован НКЦБФР 19 декабря. Результаты размещения акций были утверждены 20 декабря.

Потребность банка в капитале составляла 148 млрд грн. Кабинет министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации "Приватбанка" сроком до 15 лет по ставке до 10,5%. Выпустить первый транш ОВГЗ на 43 млрд грн Минфин планирует до конца недели.

Напомним, что на заседании 18 декабря, Кабинет министров поддержал предложение Национального банка Украины (НБУ) и Совета финансовой стабильности о переходе 100% "Приватбанка" в собственность государства.

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