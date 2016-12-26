 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Кабмин ввёл штрафы за сокрытие данных о конечных бенефициарах
время публикации: 18:25
последнее обновление: 18:38
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Кабмин ввёл штрафы за сокрытие данных о конечных бенефициарах

Кабинет министров утвердил порядок осуществления контроля в сфере государственной регистрации.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина, пишет liga.net.

В частности, Министерство юстиции будет осуществлять контроль за деятельностью субъектов госрегистрации и госрегистраторов не только при рассмотрении жалоб на решения, действия или бездействие в сфере госрегистрации, но и путем постоянного мониторинга регистрационных действий в Едином госреестре юрлиц, физлиц - предпринимателей и общественных формирований и Госреестре прав на недвижимое имущество.

Принятый порядок определяет основания и критерии проведения такого мониторинга регистрационных действий, пишет издание.

Как отмечается, выявление в процессе мониторинга нарушений порядка государственной регистрации является основанием для проведения Министерством юстиции камеральной проверки государственных регистраторов и/или субъектов государственной регистрации.

Кроме того, документом предусмотрено составление протокола об административном правонарушении, в случае выявления по результатам мониторинга регистрационных действий фактов непредставления юридическим лицом государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственника (контролере) юридического лица.

В последнем случае должностное лицо Минюста обязано отметить такой факт в акте мониторинга регистрационных действий и составить в соответствии с законодательством протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 статьи 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Срок подачи госрегистратору информации о конечных бенефициарах компаний был продлен на четыре месяца до 25 сентября. За неподачу ведомостей предусмотрен штраф в размере от 5,100 тыс грн до 8,500 тыс грн.

По состоянию на начало сентября информацию о конечных бенефициарах не предоставили около 200 тыс юридических лиц.

facebook

Cсылки по теме:

Рада обязала СМИ раскрывать информацию о владельцах и ограничила влияние резидентов страны-агрессора
// NEWSru.ua // Украина // 3 сентября 2015 г.

Президент подписал закон о продлении срока представления сведений о конечных бенефициариях
// NEWSru.ua // Экономика // 25 мая 2015 г.

Порошенко одобрил усиление ответственности бенефициариев за банковские спекуляции
// NEWSru.ua // Экономика // 6 марта 2015 г.

Рада поддержала законопроект президента об усилении ответственности владельцев банков
// NEWSru.ua // Экономика // 2 марта 2015 г.

Министр юстиции обещает раскрыть информацию о недвижимости и её владельцах в 2015 году
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 20:30
 Коломойский закрывает проект Ukraine Today, так как функцию иновещания взяло на себя государство
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 20:30

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016