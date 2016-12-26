Антимонопольный комитет оштрафовал ПриватБанк на 82 тысячи грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО "ПриватБанк" на 82 тысячи гривен.
"Оштрафован ПАО коммерческий банк "ПриватБанк" на 82 тыс. 600 грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме Антимонопольному комитету Украины по требованию Председателя Комитета в установленный им срок", - говорится в сообщении.
Ранее АМКУ оштрафовал торговую компанию Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина"), крупнейшего табачного дистрибьютора в Украине, на сумму около 430 млн грн.
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