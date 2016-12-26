Порошенко подписал закон о бюджете, повышение "минималки" и увеличение расходов на зарплаты шахтёрам

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом 20 декабря Закон Украины "О государственном бюджете на 2017 год" с дефицитом 3% ВВП и закладываемым ростом экономики на уровне 3%.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, подписывая документ, Порошенко отметил, что правительство своевременно подало Государственный бюджет в Верховную Раду и провело его обсуждение с Советом национальной безопасности и обороны в части расходов на сектор обороны и безопасности страны.

Порошенко напомнил, что согласно закону, расходы на оборону составят 5,2% ВВП. "Впервые те новые образцы вооружения, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытания к непосредственной поставке на вооружение, что значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных Сил", - цитирует пресс-служба Порошенко.

Порошенко такжен подписал пакет законов, позволяющих увеличить расходы на зарплаты шахтерам, а также повысить размер минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 грн.

Подписывая документы, предполагающие внесение изменений в том числе в Бюджетный кодекс, Порошенко отметил, что это "беспрецедентные шаги по усилению защиты людей труда".

"Очень важно, что поднимается заработная плата учителей, врачей, в первую очередь квалифицированных работников. И мы, наконец, имеем возможность, чтобы работающий человек имел соответствующее материальное обеспечение", - цитирует президента пресс-служба.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%. Представляя документ, министр финансов Украины Александр Данилюк отмечал, что в бюджет заложены тенденции развития экономики на ближайшие три года.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал государственный бюджет-2017 23 декабря.

Напомним также, что 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год Кабмин предложил в следующем году в два раза увеличить показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн вместо 1600 грн. В тот же день вечером данную инициативу полностью поддержал президент Петр Порошенко.

31 октября премьер Владимир Гройсман заверил, что в правительственном проекте госбюджета-2017 уже имеются средства на двойную "минималку".

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