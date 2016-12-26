Мининфраструктуры одобрило финплан Укрзализныци на 2017 год, но назвало его "советским"

Министерство инфраструктуры Украины согласовало проект финансового плана акционерной компании украинских железных дорог "Укрзализныця" на 2017 год несмотря на то, что документ не соответствует критериям развития компании, сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на его главу Владимира Омеляна.

"Финансовый план откровенно слабый. Он не отражает в полной мере весь спектр направлений развития компании в следующем году. Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако мы ожидали другого подхода", - цитирует пресс-служба Омеляна.

В сообщении сказано, что министр подчеркивал необходимость разработки детального и системного финансового плана еще с сентября текущего года. В свою очередь, первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов отметил, что сохранилась советская процедура к составлению Укрзализныцей финплана - такая, какой она была 5, 10 и 15 лет назад.

"Сохранился советский подход к планированию: подразделения Укрзализныци подают планы, их режут, отдельные пункты утверждают и включают в один-единственный финплан компании. Это - не тот подход, которого мы ожидали от новой команды, которая, в первую очередь, должна ввести европейское видение развития компании, а не собирать финплан, как пазлы, из разных картинок. Это набор шагов, а сам путь движения не определен. С таким финпланом Укрзализныця, в лучшем случае, будет стоять на месте", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Кравцов также отметил, что вызывают много вопросов планы руководства компании по закупке новых вагонов и локомотивов, так как министерство видит в проекте финплана отсутствие системного видения по закупке тепловозов вместо электровозов.

Кроме того, по словам Кравцова, министерство не увидело системной и убедительной позиции по распределению 12 миллиардов гривен капитальных инвестиций, направленных на развитие компании в 2017 году.

В пресс-службе добавили, что проект финплана Укрзализныци направлен на согласование в соответствующие центральные органы исполнительной власти, после чего будет внесен на рассмотрение Кабинета министров.

Ранее глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун заявлял, что компания ожидает получить по итогам 2016 года 4,14 миллиарда гривен чистого убытка, при этом в марте текущего года Кабмин утвердил финплан Укрзализныци на 2016 год с чистой прибылью в размере 96,8 миллиона гривен.

2015 год Укрзализныця завершила с убытком в 16 миллиардов гривен, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривны относительно основных валют.

Однако на 2016 год заявлялось, что благодаря измененному финплану Укрзализныця по итогам 2016 года планирует выйти в прибыль, которая должна составить около 300 миллионов гривен.

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