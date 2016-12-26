АМКУ разрешил швейцарской Glusco Energy SA купить сеть АЗС "Роснефти" в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Glusco Energy SA (Швейцария) приобретение более 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd (обе Кипр), на которые оформлены ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) и сеть автозаправочных станций компании "Роснефть" (РФ) в Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее АМКУ отказывал Glusco в согласовании покупки.

Как сообщалось, Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. значатся собственниками ООО "Восток" (Киев), на которое оформлены права собственности на украинскую сеть АЗС "Роснефти".

Сеть АЗС "Роснефти" в 12 областях Украины насчитывает 141 объект, работающий под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл".

Кроме того, на Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. оформлено ООО "ТНК-Индастриз Украина" (чистый убыток в 2015 году – 1 млрд 322,505 млн грн, выручка – 2 млрд 838,989 млн грн), "РН-Карт Украина" (чистая прибыль в 2015 году – 4,560 млн грн, выручка – 2 млрд 156,552 млн грн), а также ЧАО "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (эксплуатирует Лисичанский НПЗ).

Лисичанский НПЗ является самым "молодым" из украинских нефтеперерабатывающих предприятий. Его общая мощность - около 7 млн тонн нефтяного сырья в год. Завод способен выпускать топливо стандарта Евро-4, а также партии ДТ стандарта Евро-5. Предприятие было остановлено в 2012 году по причине убыточности.

Glusco Energy S.A. входит в группу компаний Proton Energy Group S.A. (Швейцария) – трейдера нефти и нефтепродуктов.

Причиной продажи украинского бизнеса можно считать резкое ухудшение производственно-финансовых показателей, начавшееся после Революции достоинства. В результате общественного бойкота и общего снижения потребления нефтепродуктов в Украине розничные продажи сети "Роснефти" в 2015 году упали до 73,4 тыс тонн по сравнению с 280 тыс тонн, реализованными в 2013 году.

Бизнес "Роснефти" в Украине также включает в себя оператора оптовых поставок нефтепродуктов компанию "ТНК-Индастриз Украина" и нефтеперерабатывающий завод "ЛиНИК" (Лисичанск), который был остановлен в начале 2012 года.

По данным Госстата, по состоянию на декабрь 2015 года в Украине насчитывалось всего 6620 АЗС.

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