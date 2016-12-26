Официальный курс валют и банковских металлов на 26 декабря

Официальный курс валют на 26 декабря, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подешевели.

Нацбанк Украины установил на 26 декабря 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2626.6766 грн за 100 долларов, 2743.8264 грн за 100 евро, 4.3164 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 26 декабря, по данным Finance.ua.

Покупка: 26.67 грн за 1 доллар, 27.80 грн за 1 евро, 4.2 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 27.11 грн за 1 доллар, 28.45 грн за 1 евро, 4.4 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 26 декабря, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подешевели.

Нацбанк Украины установил на 26 декабря такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 297077.12 грн, серебро – 4134.39 грн, платина – 237976.90 грн, палладий – 172047.32 грн.

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