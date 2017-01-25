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NEWSru.ua // Экономика // Среда, 25 января 2017 г.
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Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с МВФ, заявил Розенко
время публикации: 18:06
последнее обновление: 18:06
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Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с МВФ, заявил Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.

Об этом Розенко заявил в комментарии "Украинским новостям".

"Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят", - сказал Розенко.

Он отметил, что переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что МВФ предлагает повысить пенсионный возраст в Украине постепенно до 2027 года до 63 лет.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что ожидает следующий транш от МВФ в начале февраля.

Напомним, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров по Украине состоится в конце января. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, однако Совет директоров соберется для обсуждения программы реформ с Украиной "в ближайшие недели".

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Среда, 25 января 2017 г.  

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