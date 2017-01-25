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NEWSru.ua // Экономика // Среда, 25 января 2017 г.
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Вопрос транша для Украины снова отсутствует в повестке МВФ
время публикации: 12:24
последнее обновление: 13:02
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Вопрос транша для Украины снова отсутствует в повестке МВФ

Вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, которая расписана до 3 февраля 2017 года.

Об этом говорится на сайте МВФ.

В уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Расписание заседаний совета составлено до 3 февраля, однако "украинский вопрос" в нем отсутствует. На конец января и начало февраля в МВФ запланировано рассмотрение вопросов сотрудничества с Индонезией, Мьянмой, Кенией, Испанией, Сомали, Австралией и Лаосом.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ожидает следующий транш от МВФ в начале февраля.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg в Давосе заявил, что Украина рассчитывает получить транш МВФ уже в ближайшие недели, поскольку к концу 2016 года наша страна выполнила все условия предыдущего меморандума с МВФ.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что Украина продолжает переговоры с МВФ.

Как сообщалось, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров по Украине состоится в конце января. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, однако Совет директоров соберется для обсуждения программы реформ с Украиной "в ближайшие недели".

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Среда, 25 января 2017 г.  

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