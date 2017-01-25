Гройсман и Омелян поссорились на заседании правительства из-за Укрзализныци

Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал политику правительства и руководства "Укрзализныци" и передал премьер-министру документы по коррупционной деятельности на железной дороге. Об этом он заявил на заседании правительства 25 января, пишет Украинская правда.

"Неразбериха по судебно-исковой работе привела к тому, что за последние несколько месяцев "Укрзализныця" проиграла судов на около 2 млрд гривен", - сообщил Омелян.

Гройсман заступился за Бальчуна, сравнив его опыт и Омеляна

У Омеляна снова заговорили о повышении тарифов на пассажирские перевозки



"У меня вопрос к господину Бальчуну также. Как работается с господином Михальчуком? Насколько хорошо поддерживает господин Дубневич? Потеря от коррупционных действий на 1 млр гривен в 2016 году. Это откуда? Кто эти лица? Чем занимаются заместители региональных железных дорог по вопросам реформы, по коррупции?", - отметил Омелян.

"О кадровых назначений - они сумасшедшие. Такая компания может себе позволить лучших специалистов на рынке, не с запада, из Украины, но лучших", - заявил он.

"Потому что это не игрушки. Это не компания по производству велосипедов", - сказал Омелян.

Омелян передал Гройсману факты, собранные министерством инфраструктуры и отметил, что надеется на дальнейшую профессиональную дискуссию с участием премьер-министра.

В свою очередь Гройсман отметил: "Я бы попросил. Может, передайте в НАБУ лучше. Что-то Вы так долго скрывали эту информацию".

Глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун также отреагировал на обвинения министра Омеляна.

"Я честно некомфортно себя чувствую в таком ежедневном диалоге с министром, который не способствует ни реформам, ни Украине. Я не отвечаю за все судебные дела, которые остались нам в наследство, на 360 млн долларов. Эти дела уже проигранные во всех инстанциях. Мы можем спасти ситуацию там, где это возможно", - сказал Войцех Бальчун.

"Мои советники постоянно мне говорят, что надо больше пиара, потому что в этой стране это самое важное. Мы этим не занимаемся. Сравнивая с масштабами того, что мы застали, это лучшее, что мы сделали", - сказал Бальчун.

Также глава "Укрзализныци" Бальчун признал, что общается с нардепом Ярославом Дубневичем, поскольку тот возглавляет парламентский комитет по транспорту.

Как известно, "Укрзализныця" закупает запчасти, которые производят компании братьев Дубневичей.

Богдан и Ярослав Дубневичи являются народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Нынешний член правления "Укрзализныци" Сергей Михальчук в 2009-2011 годах был заместителем гендиректора "Укрзализныци" Михаила Костюка. Последний известен тем, что запатентовал вместе с Дубневичами рельсовые скрепления, за которые УЗ ежегодно платила миллионы гривен.

Гройсман заступился за Бальчуна, сравнив его опыт и Омеляна



Во время заседания Кабинета министров Владимир Гройсман выразил поддержку Войцеху Бальчуну в споре с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

Гройсман спросил Бальчуна, где тот работал последние 5-7 лет, на что тот ответил, что был председателем наблюдательного совета польской авиакомпании "ЛОТ" и шефом грузовой польской железной дороги.

После этого Гройсман спросил Омеляна, где он работал последние 5 лет.

"Я работал в правительстве Украины после завершения своего университета, но когда у меня не хватает компетенции, я привлекаю независимых экспертов, которые дают мне объективную картину происходящего", - сказал он.

Гройсман уточнил: "На каких должностях вы работали?".

"В Министерстве инфраструктуры с декабря 2014 замминистра, дальше министром. До этого я работал в секретариате Кабинета министров, до этого я работал в Министерстве финансов, в Министерстве экономического развития на должностях руководителя департамента", - сказал Омелян.

После этого Гройсман сказал, что "к сожалению сейчас у вас нет экспертных знаний в железных дорогах".

"Министр – это серьезная личность, должен поддержать и привести к успеху. Министр не может позволять себе личных отношений по отношению к подчиненным. Я не хотел бы, чтобы личные отношения были заложниками успеха украинской железной дороги", - сказал он.

Он добавил, обращаясь к Омеляну: "может распрями можно заниматься в аппарате министра, а в правительстве этим заниматься не нужно, надо достойно себя вести". Он заявил, что полностью поддерживает решение передачи "Укрзализныци" под руководство Кабмина.

Как известно, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право органом управления компании.

Председатель ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун приветствовал решение о передаче компании под управление Кабинета министров.

У Омеляна снова заговорили о повышении тарифов на пассажирские перевозки



Мининфраструктуры предлагает поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа во внутреннем сообщении в 2017 году с 1 апреля на 10% и с 1 октября на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+"). Об этом идет речь в проекте приказа министерства "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении", пишет Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, предусматривается приведение нынешних тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в соответствие с основными прогнозными макропоказателями экономического и социального развития на 2017 год, утвержденными в установленном порядке Кабинетом министров.

Индексация тарифов в декабре 2017 года к декабрю предыдущего года, согласно ему, составит 21%.

Авторы документа отмечают, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и "Интерсити+", а в вагонах СВ – с 2009 года.

"В условиях прогноза на 2017 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок к уровню безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки необходимо было бы повысить в три раза", - отмечается в записке.

Кроме того, железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам, которые ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины. Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2016 году ожидается на уровне 9,9 млрд грн, а в 2017 году, по прогнозу, – более 11 млрд грн.

"Индексация тарифов позволит частично уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и в некоторой степени компенсировать затраты на содержание парка пассажирских и багажных вагонов", - считают авторы проекта приказа.

Кроме того, отмечается, что только по итогам 2016 года объем перевозок багажа и грузобагажа ожидается на уровне 12,4 млн тонно-км, за осуществление таких перевозок получено 10,1 млн грн доходов. При этом расходы составили 54,7 млн грн. Полученные доходы покрывают расходы на 18,4%, что вдвое меньше, чем в целом по пассажирским перевозкам во внутреннем (дальнем) сообщении (37,4%).

Как ранее сообщалось, ПАО "Укрзализныця" в конце 2016 года выносила на рассмотрениесоответствующих министерств и ведомств вопрос индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35% - индексировать тарифы предлагалось в два этапа: в первом квартале и в четвертом по 16%.

20 декабря 2016 года Бальчун заявил, что цены на билеты для проезда в железнодорожном транспорте возрастут в 2017 году.

"У нас нет другого выхода, поскольку не живем в вакууме. Последний пересмотр цен произошел в 2014 году",- заявил Бальчун.

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