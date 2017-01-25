Во Львове запустили проезд по электронным билетам

Во Львове 24 января презентовали проект безналичного расчета в городском общественном транспорте – электронный билет. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"Львов становится первым городом Украины, где вводится бесконтактный способ расчета в городском электротранспорте", - говорится в сообщении.
Услуга стартовала пока только на маршруте №8 городского трамвая. Ввести электронный билет на других трамвайных и троллейбусных маршрутах городские власти обещают в случае, если услуга будет популярной у львовян.
Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру нужно будет загрузить на смартфон мобильное приложение Приват24 и отсканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет необходимо будет "закомпостировать" прямо в смартфоне и предъявить контролеру.
Как сообщается, система безналичного расчета будет действовать параллельно с существующим расчетом через бумажные билеты.
Напомним, 17 января Верховная Рада приняла закон, предусматривающий внедрение электронного билета во всех видах общественного транспорта.
|
Cсылки по теме:
С 21 января киевские маршрутки подорожают на гривну
// NEWSru.ua // Экономика // 20 января 2017 г.
В украинских поездах начали выдавать бесплатные завтраки
// NEWSru.ua // Экономика // 27 декабря 2016 г.
Проезд в метро должен стоить 5,8 гривны, - директор КП "Киевский метрополитен"
// NEWSru.ua // Экономика // 9 февраля 2016 г.
Участникам АТО рассказали, что делать, если не везут бесплатно
// NEWSru.ua // Украина // 4 октября 2016 г.
Во Львове за проезд в трамвае можно будет рассчитаться карточкой MasterCard
// NEWSru.ua // Экономика // 9 ноября 2015 г.
В метро Киева ввели оплату банковской картой
// NEWSru.ua // Экономика // 19 июня 2015 г.
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает в феврале
// NEWSru.ua // Экономика // 21 января 2014 г.