Во Львове запустили проезд по электронным билетам

Во Львове 24 января презентовали проект безналичного расчета в городском общественном транспорте – электронный билет. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Львов становится первым городом Украины, где вводится бесконтактный способ расчета в городском электротранспорте", - говорится в сообщении.

Услуга стартовала пока только на маршруте №8 городского трамвая. Ввести электронный билет на других трамвайных и троллейбусных маршрутах городские власти обещают в случае, если услуга будет популярной у львовян.

Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру нужно будет загрузить на смартфон мобильное приложение Приват24 и отсканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет необходимо будет "закомпостировать" прямо в смартфоне и предъявить контролеру.

Как сообщается, система безналичного расчета будет действовать параллельно с существующим расчетом через бумажные билеты.

Напомним, 17 января Верховная Рада приняла закон, предусматривающий внедрение электронного билета во всех видах общественного транспорта.

Cсылки по теме: