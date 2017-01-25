Нацбанк считает завышенными проценты по депозитам в госбанках

Национальный банк считает, что государственные коммерческие банки сейчас предлагают слишком высокие проценты по депозитам, передает Lb.ua.
"Как у регулятора у нас много вопросов, почему государственные банки конкурируют между собой, предлагая такие высокие ставки, как для бизнеса, так и розничного сегмента", - заявил в среду директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
По словам представителя НБУ, этот вопрос должен решиться в течение нескольких месяцев.
"Должен пройти какой-то адаптационный период для "Приватбанка". Новый менеджмент должен определиться с краткосрочной и среднесрочной стратегией. Через пару месяцев ситуация станет более стабильной и госбанки не будут задавать такой высокий уровень по ресурсам", - отметил Ваврищук.
В данный момент госбанки предлагают одни из наиболее высоких процентных ставок по гривневым депозитам (сроком на 12 месяцев): "Приватбанк" - 20% годовых, "Укргазбанк" - 19% годовых, "Ощадбанк" - 17,5%.
Напомним, что государству сейчас принадлежат четыре крупнейших банка в Украине: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк".
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