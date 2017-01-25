 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Среда, 25 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Нацбанк считает завышенными проценты по депозитам в госбанках
время публикации: 15:16
последнее обновление: 15:16
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Нацбанк считает завышенными проценты по депозитам в госбанках

Национальный банк считает, что государственные коммерческие банки сейчас предлагают слишком высокие проценты по депозитам, передает Lb.ua.

"Как у регулятора у нас много вопросов, почему государственные банки конкурируют между собой, предлагая такие высокие ставки, как для бизнеса, так и розничного сегмента", - заявил в среду директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

По словам представителя НБУ, этот вопрос должен решиться в течение нескольких месяцев.

"Должен пройти какой-то адаптационный период для "Приватбанка". Новый менеджмент должен определиться с краткосрочной и среднесрочной стратегией. Через пару месяцев ситуация станет более стабильной и госбанки не будут задавать такой высокий уровень по ресурсам", - отметил Ваврищук.

В данный момент госбанки предлагают одни из наиболее высоких процентных ставок по гривневым депозитам (сроком на 12 месяцев): "Приватбанк" - 20% годовых, "Укргазбанк" - 19% годовых, "Ощадбанк" - 17,5%.

Напомним, что государству сейчас принадлежат четыре крупнейших банка в Украине: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк".

facebook

Cсылки по теме:

Кредиторы ПриватБанка хотят вернуть свои деньги
// NEWSru.ua // Экономика // 23 января 2017 г.

Трасти евробондов приватБанка готов расследовать ситуацию о принудительной конвертации ценных бумаг
// NEWSru.ua // Экономика // 12 января 2017 г.

Минфин представил новый наблюдательный совет национализированного ПриватБанка
// NEWSru.ua // Экономика // 23 декабря 2016 г.

Нацбанк докладывает о наращивании гривневых депозитов
// NEWSru.ua // Экономика // 13 октября 2016 г.

НБУ признал "Евробанк" неплатежеспособным и успокоил 98% вкладчиков
// NEWSru.ua // Экономика // 17 июня 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:30
 "Опора": Львов, Винница, Днипро, Луцк, Одесса, Харьков и Полтава - лидеры по предоставлению открытых данных
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 25 января 2017 г.  

Последняя новость – 16:30

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017