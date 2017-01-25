Суд ЕС признал законными санкции против российского "Алмаз-Антея"

Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение по жалобе российского завода "Алмаз-Антей", который обжаловал введенные против него санкции.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о санкциях, введенных Советом ЕС в 2014 году, после начала вооруженной агрессии РФ против Украины. Евросоюз решил заморозить средства и активы российской компании "Алмаз-Антей", а также ряда других предприятий российского оборонпрома.

"Суд отклонил иск "Алмаз-Антей" и таким образом поддержал решение о замораживании денежных средств компании", - говорится в сообщении суда.

Данное решение Суда ЕС стало первым по обжалованию санкций против российских компаний. Европейский суд применит принцип прецедентного права, поэтому в других делах с идентичными обстоятельствами можно ожидать точно такого же решения.

"Суд считает... что Совет ЕС не действовал непропорционально, когда решил заморозить средства предприятий, которые поддерживают, материально или финансово, те действия российской власти, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в решении.

По мнению суда, преследуя конкретные предприятия, Евросоюз вправе ожидать, что незаконные действия России "прекратятся или станут дороже для тех, кто их совершает, и это будет способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине".

Как известно, компания "Алмаз-Антей" производит ЗРК "Бук" и ракеты класса "земля-воздух". Суд согласился с предоставленными Советом ЕС доказательствами того, что Россия незаконно передавала такое вооружение сепаратистам на украинскую территорию. Также суд принял во внимание "многочисленные сообщения" о том, что данное вооружение было использовано, чтобы сбивать украинские военные самолеты и вертолеты, причем "Алмаз-Антей" не опровергает данную информацию.

"Производя вооружение и военную технику и поставляя ее российскому государству, которое в свою очередь обеспечивает оружием сепаратистов на востоке Украины, "Алмаз-Антей" существенно поддерживает действия, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - считает Суд ЕС.

Суд отдельно отметил, что для замораживания средств компании не было нужно доказывать, кто управлял комплексом "Бук", из которого был сбит малайзийский авиалайнер MH-17.

"Суд также считает, что Совет ЕС не был обязан доказывать, что оружие, которое производит "Алмаз-Антей", было использовано в Украине именно сепаратистами. Такие доказательства было бы трудно обеспечить, особенно в ситуации продолжающегося конфликта, где иногда бывает трудно точно установить ответственность и виды оружия, используемого каждой из воюющих сторон", - говорится в решении.

Сейчас на рассмотрении Европейского суда находятся жалобы ряда других российских компаний, как из финансового сектора, так и оборонных предприятий.

Напомним, в декабре прошлого года в ответ на российские хакерские атаки США ввели санкции против ряда российских компаний.

Среди них есть семь дочерних компаний российского концерна "Алмаз-Антей", восемь дочерних компаний концерна "Радиоэлектронные технологии", компании "Крымские порты" и "Крымская железная дорога".

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