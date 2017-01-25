Официальный курс валют и банковских металлов на 25 января

Официальный курс валют на 25 января, установленный Национальным банком Украины. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.

Нацбанк Украины установил на 25 января 2017 года официальные курсы валют на уровне: 2723.1902 грн за 100 долларов, 2926.8848 грн за 100 евро, 4.5987 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 25 января, по данным Finance.ua.

Покупка: 27.57 грн за 1 доллар, 29.34 грн за 1 евро, 4.3 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 28.12 грн за 1 доллар, 30.12 грн за 1 евро, 4.7 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 25 января, установленный Национальным банком Украины. Золото и серебро подешевели, платина и палладий подорожали.

Нацбанк Украины установил на 25 января такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 331357.78 грн, серебро – 4658.02 грн, платина – 267144.96 грн, палладий – 214315.07 грн.

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