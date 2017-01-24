Трамп снял запрет Обамы на строительство нефтепровода через индейскую резервацию в Северной Дакоте

Президент США Дональд Трамп во вторник 24 января подписал указ о строительстве нефтепровода "Дакота Эксесс Пайплайн", который пройдет через территорию индейской резервации Стэндин-Рок (штат Северная Дакота).
Предшественник Трампа Барак Обама в свое время заморозил предложенный проект и посоветовал найти новый маршрут для этого нефтепровода, передает "Интерфакс-Украина".
Решение о поиске нового пути для прокладки трубопровода было принято администрацией Обамы в связи с массовыми протестами индейцев и экологов, которые утверждали, что поставка нефти по трубопроводу через реку Миссисипи угрожает запасам питьевой воды племени сиу, которое проживает на территории резервации Стэндин-Рок.
Проект строительства трубопровода длиной 1185 км из Северной Дакоты в Иллинойс оценивается в 3,7 млрд долларов. Основная часть этого трубопровода уже построена. На границе Северной Дакоты и Миннесоты трубопровод должен пересечь реку Миссисипи, что и стало причиной конфликта строителей с жителями местной резервации племени сиу.
Напомним, что в декабре 2009 года американские индейцы одержали важную победу над администрацией США в споре, продолжавшемся более века. Правительство приняло решение выплатить им 3,4 миллиарда долларов в качестве компенсации за неправильное распределение доходов, полученных с разработки земель, которые индейские племена считают своими. Обама назвал это соглашение "важным шагом в направлении настоящего примирения между индейцами и федеральным правительством".
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