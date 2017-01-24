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NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 24 января 2017 г.
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На этой неделе Фонд гарантирования продаст имущество 42 ликвидированных банков
время публикации: 20:05
последнее обновление: 20:09
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На этой неделе Фонд гарантирования продаст имущество 42 ликвидированных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на текущей неделе планирует продать активы 42 неплатежеспособных банков на общую сумму 1,65 млрд грн.

Об этом информирует пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"В течение текущей недели запланирована продажа активов 42 неплатежеспособных банков на общую сумму 1 648,56 млн грн. Из них на 1 182,06 млн грн выставлены права требования по кредитам, на 466,31 млн грн - основные средства банков, которые ликвидируются. Дебиторская задолженность перед ПАО "Банк "Софийский" будет продаваться по 0,02 млн грн. Кроме того, другие активы (монеты, слитки, иконы и др) выставлены на торги на сумму 0,17 млн грн", - говорится в сообщении.

В ФГВФЛ отмечают, что на этой неделе на торги, в частности, выставляются основные требования по кредитам АО "Дельта Банк" на общую сумму 339,20 млн грн, ПАО "Виэйби Банк" - на 188,95 млн грн, ПАО "Банк "Форум" - на 151,36 млн грн, ПАО "Энергобанк" - на 123,17 млн грн, и другие.

Как уже сообщалось, оппозиция обвиняет руководство Нацбанка в умышленном доведении до банкротства значительного количества украинских частных банков, якобы осуществляемого в интересах нескольких приближенных к президенту Петра Порошенко мультимиллиардеров и широко представленного в Украине, несмотря на войну с Россией, как государственного, так и негосударственного банковского сектора страны- агрессора, и, соответственно, требует отставки руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой, ранее работавшей в семейном бизнесе действующего главы государства.

"Гонтарева обрушила страну. 80 украинских банков уничтожено и там уничтожены сбережения людей", - заявляет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Аналогичную позицию занимает инициативная группа представителей украинских деловых кругов во главе с Сергеем Тарутой.

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Вторник, 24 января 2017 г.  

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