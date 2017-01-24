СМИ: санкции США могут заблокировать ввоз в РФ смартфонов и планшетов

Санкции, введенные в декабре прошлого года США в отношении российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), могут заблокировать ввоз в Россию электроники с функцией шифрования.
Об этом пишет портал РБК, ссылаясь на заявление юрфирмы Baker McKenzie.
Согласно заявлению, они уже предупредили своих клиентов о возможных проблемах. "Поскольку ФСБ выполняет определенные административные функции, такие как рассмотрение и одобрение коммерческих шифровальных продуктов для импорта и распространения в России, эффект для определенных американских компаний и лиц, ведущих бизнес в России, может быть существенным", - говорится в заявлении.
Таким образом, под угрозой оказался экспорт в РФ мобильных телефонов, планшетов и даже беспроводных мышей.
Для экспорта подобной продукции в РФ необходимо согласование (нотификация) ФСБ. Однако теперь это невозможно, поскольку американским компаниям запрещено любое коммерческое взаимодействие с ФСБ.
Напомним, санкции в отношении ФСБ были введены в декабре прошлого года в ответ на российские хакерские атаки на США.
Среди компаний, в отношении которых введены санкции, есть семь дочерних компаний российского концерна "Алмаз-Антей", восемь дочерних компаний концерна "Радиоэлектронные технологии", компании "Крымские порты" и "Крымская железная дорога".
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