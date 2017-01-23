Украинцы существенно увеличили турпоток в Грузию

Поток туристов из Украины в Грузию в 2016 году увеличился на 21,8% по сравнению с 2015 годом - до 172,631 тыс. человек.
Как сообщил посол Грузии в Украине Михеил Уклеба, в 2016 году Грузию посетили 6,35 млн туристов, что на 7,6% больше, чем в 2015 году, пишет "Интерфакс-Украина".
Больше всего в Грузию приезжало туристов из Азербайджана - 1,523 млн человек (+9,3%), Армении - 1,496 млн (+1,9%), Турции - 1,254 (меньше на 9,9%), России - 1,037 млн (+12%) и Украины.
По информации премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, прибыль от туризма в Грузии в 2016 году превысила 2 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что в 2016 году рекордное количество украинских туристов посетило Турцию.
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