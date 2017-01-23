Трамп подписал указ о выходе Соединённых Штатов из Транстихоокеанского партнёрства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (TТП), сообщает BBC.
Торговое соглашение, которое было опорой бывшего президента США Барака Обамы в Азии, было подписано в прошлом году 12 странами и охватывает 40% мировой экономики.
Указ Трампа, подписание которого было запланировано на понедельник, является одним из серии директив, призванных положить начало изменению формы торговой политики США.
Трамп обещал выйти из TТП во время своей президентской кампании.
Он критиковал это торговое соглашение, называя его "потенциальной катастрофой для нашей страны".
Напомним, распоряжение о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства появилось на сайте Белого дома сразу же после инаугурации президента Трампа 20 января - в этот же день вечером.
Трамп заявлял, что в первый же день после инаугурации намерен начать процедуру выхода США из договора по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП).
Он высказался за заключение исключительно "двусторонних торговых соглашений".
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