Кредиторы Приватбанка хотят вернуть свои деньги

Кредиторы ПриватБанка, которые лишились порядка 600 млн долларов в период работы временной администрации, подали иски в суд. Об этом пишет FinClub .

Как сообщается, сразу после покупки правительством неплатежеспособного ПриватБанка издание сообщало о начале создания комитета кредиторов – держателей еврооблигаций банка, которые планировали пойти в суд и защитить свои списанные инвестиции. Это произошло.

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка создают IT-компанию



"Иски поданы, в "Привате" об этом знают, но пока они эту информацию не хотят подтверждать публично в целях сохранения лояльности клиентов. Начался новый раунд переговоров", – рассказал представитель нескольких кредиторов, управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в период 19-20 декабря 2016 года конвертировал обязательства ПриватБанка перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредитов на 29,4 млрд грн в его капитал, в том числе внешнюю задолженность банка на 595 млн долл.

Были конвертированы два выпуска еврооблигаций с погашением в январе-феврале 2018 года на 375 млн долл., субдолг на 220 млн долл. сроком до февраля 2021.

Как пишет FinClub, иски иностранных кредиторов ПриватБанка, потерявших деньги в ходе его национализации, чреваты блокированием возможности банка и его клиентов осуществлять расчеты через зарубежные счета. Эта угроза уже напугала клиентов банка, поэтому ПриватБанку пришлось выпустить специальное заявление о том, что в балансе Приватбанка нет обязательств перед владельцами еврооблигаций.

"Претензии держателей евробондов касаются восстановления прав собственников таких бумаг и не означают автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка", – заявил первый зампред правления ПриватБанка Александр Дубровин.

Топ-менеджер банка считает, что "практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложение ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов".

Общепринятой практикой международных судов являются обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска, заявили в банке. Хотя в сообщении учреждения ничего не говорится о том, будет ли Приватбанк преддепонировать 600 млн долларов.

В конце декабря 2016 года держатели еврооблигаций, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более 120 млн долларов, объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых 40 млн долларов было погашено в августе 2016 года, а также на 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритания), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в 2018 году предполагают, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства эмитент предоставит ПриватБанку в качестве долга. Ценные бумаги при этом имеют ограниченное право регресса.

В документе также отмечено, что в случае признания банка неплатежеспособным, он переходит под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд назначает в банк временного администратора, который уполномочен предпринимать любые действия для восстановления платежеспособности банка.

Держатели еврооблигаций намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка и рассчитывают таким образом получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

Трасти является доверитель, выражающий коллективные интересы держателей еврооблигаций при таких событиях, как дефолт, изменение условий обращения ценных бумаг, контроль за перечислением процентных выплат, раскрытие информации и прочих.

Сообщалось, что трасти евробондов ПриватБанка готов расследовать ситуацию о принудительной конвертации ценных бумаг.

ПриватБанк отрицает наличие у себя обязательств по евробондам.

Бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка" создают IT-компанию



Бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка" Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет, Михаил Рогальский создают IT-компанию Fintech Band, которая будет разрабатывать решения для других банков. Об этом сообщил Дубилет, который был директором по информационным технологиям ПриватБанка, в Фейсбуке.

"Мы знаем, как создавать крутой розничный банк, и теперь готовы делиться этими знаниями. Будем заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, Интернет-банкинг и т.д.", - заявил Дубилет.

Олег Гороховский был первым заместителем председателя правления ПриватБанка, Михаил Рогальский возглавлял в банке направление "Платежи и переводы".

Напомним, что предыдущее руководство ПриватБанка оставило его государству с "дырой" в капитале 148 млрд грн, но не признает свою вину. Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет заявлял, что в проблемах банка была доля вины НБУ.

Бывший владелец банка Игорь Коломойский выразился еще более жестко и назвал "Приват2 жертвой произвола Национального банка Украины.

21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Cсылки по теме: