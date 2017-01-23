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NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Гройсман выступил за контроль бизнеса без штрафных санкций
время публикации: 13:07
последнее обновление: 13:16
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Гройсман выступил за контроль бизнеса без штрафных санкций

Премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает контроль за бизнесом без применения штрафных санкций.

Об этом он сказал в рамках форума по экономическому развитию регионов 23 января, сообщает Украинская правда.

"Я поддерживаю контроль без штрафных санкций. Моя задача не получить штраф. Задача – получить безопасность и качество", – говорит Гройсман.

По словам премьера, он поддерживает инспекции, однако против того, чтобы "кошмарить" бизнес.

"Те, кто кошмарит бизнес, для меня являются классовыми врагами, я их просто не понимаю. У меня отторжение таких людей. Я бы резче сказал, если бы не было камер. Я терпеть не могу таких "ущербных", которые приходят на реальные предприятия и начинают что-то цепляться, выписывать какие-то штрафы... Их просто надо выкидывать из этих предприятий", – заявил Гройсман.

Также премьер прогнозирует создание уже в 2017 году службы финансовых расследований.

"Заберем полномочия экономического контроля у налоговой милиции, которая будет ликвидирована, у СБУ, у экономической службы Национальной полиции Министерства внутренних дел. Чтобы мы создали нормальную систему контроля в государстве", – подчеркнул он.

Ранее депутат украинского парламента Татьяна Острикова отметила, что из-за ошибки в изменениях в Налоговый кодекс Налоговая милиция с 1 января де-юре ликвидирована, хотя де-факто ее полномочия не переданы новому органу.

Позже министр финансов Александр Данилюк написал, что Налоговую милицию следует ликвидировать, а вместо этого создать аналитическую Финансовую полицию.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против создания Финансовой полиции.

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