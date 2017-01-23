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NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Госстат: впервые за четыре года промпроизводство в Украине в 2016-м выросло на 2,4%
время публикации: 20:10
последнее обновление: 20:10
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Госстат: впервые за четыре года промпроизводство в Украине в 2016-м выросло на 2,4%

Промышленное производство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы статистики (Госстат) в понедельник, 23 января 2017 года, в декабре минувшего года рост по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года ускорился до 4,5% по сравнению с 3,7% в ноябре и 0,8% в октябре.

В соответствии с новой формой предоставления данных, ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2016 к декабрю-2015 увеличилось на 4,8%, что выше показателя ноября - 2,3% и октября - 1,6%.

Госстат указывает, что в декабре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство возросло на 1,9%, а с учетом сезонного фактора - на 2,4%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-декабре 2016 по сравнению с январем-декабрем 2015 увеличилось в 1,38 раза, в Донецкой области - на 6%, в том числе в декабре в Луганской области рост составил 9%, в Донецкой - 12,2%.

В январе-декабре положительный результат в промышленности зафиксирован в Кировоградской (18,5%), Николаевской (10,5%), Тернопольской (9,3%), Житомирской и Одесской (7,7%), Харьковской (6,7%) Черкасской (6,3%), Закарпатской и Черниговской (6%), Киевской (5,9%), Винницкой (5,3%), Хмельницкой (4,5%), и в Киеве (4,2%).

Как сообщалось, с началом российского военного вторжения весной 2014 года в Украине фиксировался значительный спад промпроизводства, в 2015 году он начал выравниваться, а в 2016-м - замедляться.

В то же время, специалисты обращают внимание на то, что резкий спад фиксировался и в начале 2010-х годов, то есть по правления команды Януковича.

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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