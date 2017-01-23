 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 23 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Приватизация за год принесла вместо ожидаемых 17 миллиардов гривен почти 190 миллионов
время публикации: 17:28
последнее обновление: 17:28
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Приватизация за год принесла вместо ожидаемых 17 миллиардов гривен почти 190 миллионов

Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн гривен, что на 24,8% больше, чем в 2015 году.

Об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества, пишет УНИАН.

Ранее в декабре фонд планировал перечислить в бюджет от приватизации за 2016 год 331 млн гривен.

В пресс-службе ведомства сообщили, что еще не все покупатели в полном объеме оплатили приватизированные объекты.

В отчете ФГИУ сообщается, что центральное и региональные управления фонда за отчетный период продали 139 объектов государственной собственности (в том числе в декабре – 19) и 406 объектов коммунальной собственности (в декабре – 137).

Напомним, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИ должен был направить в бюджет 17,1 млрд гривен.

Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривен не подал заявку ни один инвестор.

Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики. Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 млн гривен, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.

facebook

Cсылки по теме:

Билоус: стоимость госсобственности Украины, подлежащей приватизации, завышают
// NEWSru.ua // Экономика // 21 января 2017 г.

Порошенко призвал западные компании участвовать в приватизации в Украине
// NEWSru.ua // Экономика // 19 января 2017 г.

Фонд госимущества пустит "Черноморское морское пароходство" с молотка
// NEWSru.ua // Экономика // 11 января 2017 г.

ФГИ перенёс продажу ОПЗ на декабрь
// NEWSru.ua // Экономика // 11 октября 2016 г.

Порошенко заявил, что с октября в Украине начнётся большая приватизация
// NEWSru.ua // Экономика // 16 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 21:03
 Скончался экс-командующий ВМС Украины, вице-адмирал Бескоровайный
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 23 января 2017 г.  

Последняя новость – 21:03

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017