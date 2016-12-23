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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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В США оштрафовали фармацевтическую компанию Teva за подкуп чиновников из Украины
время публикации: 11:00
последнее обновление: 12:09
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Израильская фармацевтическая компания Teva согласились выплатить штраф в размере более 519 млн долл для урегулирования обвинений в подкупе чиновников в ряде государств

Израильская фармацевтическая компания Teva согласились выплатить штраф в размере более 519 млн долларов для урегулирования обвинений в подкупе чиновников в ряде государств. Об этом сообщает Reuters.

Компания платила миллионы долларов взяток в России, Украине и Мексике с целью продвижения своей продукции. По данным Министерства юстиции США, компания платила миллионы долларов взяток в России, Украине и Мексике с целью продвижения своей продукции - в частности, препарата для лечения рассеяного склероза, ставшего лидером продаж.

Teva заплатит 283 млн долларов штрафа в рамках закона США о противодействии коррупции за рубежом по обвинению Минюста США. Компания также выплатит 236 млн долларов штрафа на прибыль и проценты для урегулирования гражданского дела, которое рассматривает Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США.

Среди прочего Teva признала, что давала взятки украинским правительственным чиновникам, чтобы получить разрешение на продажу лекарственных препаратов.

Как отмечается на сайте Департамента юстиции США, в период с 2001 по 2011 год компания выплачивала украинскому чиновнику ежемесячный "гонорар", а также организовывала путешествия и предоставляла другие ценные вещи на общую сумму около 200 тысяч долларов. В обмен на это чиновник использовал свое служебное положение и влияние в украинском правительство для совершения действий по регистрации фармацевтической препаратов Teva.

Взяточничество совершалось более 10 лет назад, отмечают в Минюсте США.

Как пишет Reuters, ссылаясь на данные комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку США, коррупционная схема Teva принесла компании более 200 млн долларов незаконной прибыли. Teva утверждает что с 2012 года были предприняты несколько шагов, чтобы прекратить сомнительное сотрудничество.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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