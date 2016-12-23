 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 23 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

США усилили санкции против режима Путина. Под ограничения попали "дочки" "Алмаз-Антея" и "Темпбанк"
время публикации: 23 декабря 2016 г., 21:22
последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 22:02
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Правительство Соединенных Штатов США в связи с российской военной агрессией против Украины расширило санкционный список еще на 23 российские компании

Правительство Соединенных Штатов США в связи с российской военной агрессией против Украины расширило санкционный список еще на 23 российские компании. Их полный перечень приведен на официальном сайте американского Минфина.

В "черный список", в частности, вошли несколько "дочек" концерна "Алмаз-Антей", а также несколько российских структур в оккупированном россиянами украинском Крыму.

Кроме того, отныне антивоенные санкции распространяются на руководство московского "Темпбанка":

заместителей председателя правления Николая Ахломова, Елену Апанасенко и Ирину Коженкову,

председателя Наблюдательного совета Андрея Дубиняка,

членов набсовета Дмитрия Митяева, Леонида Решетникова, Аркадия Вайнштейна, Владимира Гаглоева и Елену Жирову.

Их активы в США будут заморожены, американским компаниям запрещено иметь с ними отношения.

Соответствующая информация также будет опубликована в Федеральном регистре США.

Перед этим санкции расширялись буквально три назад, то есть 20 декабря.

Напомним, 19 декабря Европейский Союз, опираясь на результаты саммита стран-членов сообщества, принял решение продлить еще на полгода действие экономических санкций в отношении российского агрессора, тогда как нынешние санкции заканчиваются в конце января следующего года.

В то же время, Польша и Великобритания предлагали пролангацию антикремлевских санкций на год и дополнительные ограничения ввиду действий Кремля в Сирии, однако эта инициатива была заблокирована Италией.

facebook

Cсылки по теме:

Комитет ФИФА по этике начал предварительное расследование в отношении экс-министра спорта РФ
// NEWSru.ua // Спорт // 18 декабря 2016 г.

Порошенко приветствовал договорённость лидеров ЕС о продлении санкций в отношении РФ ещё на полгода
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.

Законодатели ЕС заявили о намерении разработать более реалистичную стратегию отношений с РФ
// NEWSru.ua // В мире // 14 декабря 2016 г.

Туск обнародовал программу саммита ЕС: ассоциация с Украиной, санкции против РФ, Турция, Сирия, Кипр, Brexit
// NEWSru.ua // В мире // 13 декабря 2016 г.

Меркель и Олланд выступили за продление санкций против российского агрессора
// NEWSru.ua // В мире // 13 декабря 2016 г.

Климкин: Кремль тянет время в переговорах по Донбассу, ожидая смены руководства США и Европы
// NEWSru.ua // Украина // 13 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:26
 Порошенко: украинцы уже хорошо видят популистов и "с вилами, и с косами"
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 24 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 16:26

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016