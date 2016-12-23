США усилили санкции против режима Путина. Под ограничения попали "дочки" "Алмаз-Антея" и "Темпбанк"

Правительство Соединенных Штатов США в связи с российской военной агрессией против Украины расширило санкционный список еще на 23 российские компании. Их полный перечень приведен на официальном сайте американского Минфина.

В "черный список", в частности, вошли несколько "дочек" концерна "Алмаз-Антей", а также несколько российских структур в оккупированном россиянами украинском Крыму.

Кроме того, отныне антивоенные санкции распространяются на руководство московского "Темпбанка":

заместителей председателя правления Николая Ахломова, Елену Апанасенко и Ирину Коженкову,

председателя Наблюдательного совета Андрея Дубиняка,

членов набсовета Дмитрия Митяева, Леонида Решетникова, Аркадия Вайнштейна, Владимира Гаглоева и Елену Жирову.

Их активы в США будут заморожены, американским компаниям запрещено иметь с ними отношения.

Соответствующая информация также будет опубликована в Федеральном регистре США.

Перед этим санкции расширялись буквально три назад, то есть 20 декабря.

Напомним, 19 декабря Европейский Союз, опираясь на результаты саммита стран-членов сообщества, принял решение продлить еще на полгода действие экономических санкций в отношении российского агрессора, тогда как нынешние санкции заканчиваются в конце января следующего года.

В то же время, Польша и Великобритания предлагали пролангацию антикремлевских санкций на год и дополнительные ограничения ввиду действий Кремля в Сирии, однако эта инициатива была заблокирована Италией.

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